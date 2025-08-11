Morante de La Puebla recibe el alta, viaja a Portugal y prevé reaparecer en Málaga

Morante de La Puebla no pasó la noche en el hospital donde fue trasladado tras sufrir una grave cornada durante la faena de su primer toro en Pontevedra. El diestro sevillano pidió el alta voluntaria pese a la importancia de la cornada, 10 centímetros de trayectoria en su muslo derecho.

El maestro, en estado de gracia, pletórico desde su reaparición al principio de esta primavera, estrella de los carteles la temporada veraniega, solicitó irse a casa tras ser atendido en el hospital Quirónsalud Miguel Domínguez de la capital pontevedresa. Según ha podido saber este periódico, Morante permaneció apenas unas horas en observación, pero recibió el alta por la noche y fue trasladado a su hotel, desde donde esta misma mañana ha emprendido rumbo a Sevilla.

En su vuelta, todo parece indicar que el torero de La Puebla, acompañado de su apoderado Pedro Jorge Marques, haga parada en Portugal, refugio del diestro en su convalecencia por el trastorno disociativo que padece.

Morante de La Puebla, que el viernes pasado cortó un rabo en Marbella, tiene previsto volver a los ruedos lo antes posible. Tanto como su estado de salud se lo permita. Pero su arrojo le lleva a asegurar que estará el próximo 18 de agosto en la primera de sus dos tardes en la Feria de Málaga.

Todo dependerá de la evolución de la herida y el elevado riesgo de infección de la misma. «Yo me encontré con una herida sucia, muy contaminada por la arena, que se lavó con generosidad», ha explicado esta mañana a ABC el cirujano jefe de la plaza de toros pontevedresa, donde recibió la atención de urgencia -limpieza, antibióticos y drenaje- antes de ser evacuado al Quirón.

La información facilitada al propio cirujano por parte del apoderado del diestro confirman que Morante ha pasado buena noche y que no ha tenido fiebre. Aún así, la recomendación de este médico es la de extremar la vigilancia y realizar una exploración antes de quitarle el drenaje: «El riesgo de infección que tiene es muy importante, dada la contaminación que tenía la herida», ha confirmado.