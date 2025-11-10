Morante de la Puebla, X Premio Taurino del Ayuntamiento de Sevilla

La delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla ha dado a conocer que José Antonio Morante Camacho 'Morante de la Puebla' será el próximo galardonado con el X Premio Taurino del Ayuntamiento de Sevilla, un reconocimiento destinado a reconocer a los ... profesionales o instituciones que hayan destacado en su trayectoria en relación con la fiesta de los toros.

La decisión, adoptada por aclamación por parte el jurado convocado por el Consistorio hispalense, subraya la influencia del maestro cigarrero sobre la fiesta, su contribución constante a la proyección cultural de la tauromaquia, su particular manera de concebir el toreo en toda su carrera –especialmente en esta última temporada en la que sorprendía a todos con su retirada de los ruedos el pasado 12 octubre tas abrir la Puerta Grande la plaza de toros de Las Ventas de Madrid–, y por su vínculo especial con la afición sevillana.

A la espera de que se convoque la fecha oficial para la entrega del galardón, ya que el diestro se encuentra en Portugal siguiendo un tratamiento médico, el anuncio ha sido acogido de buen agrado en el ámbito taurino, donde se valora especialmente la impronta que el torero de La Puebla del Río ha dejado en la plaza de la Maestranza y en general en todo el orbe taurino nacional e internacional. Entre los aficionados, la noticia se ha recibido como un reconocimiento «natural», fruto de una relación larga, compleja y profundamente artística entre el diestro y Sevilla.

El Premio Taurino del Ayuntamiento de Sevilla se consolida, así, como un punto de referencia en el calendario cultural de la ciudad, señalando a Morante de la Puebla como su próximo protagonista. Se trata de la recuperación de un galardón que había sido orillado durante el gobierno socialista del anterior mandato municipal, especialmente influido por aquel acuerdo de gobierno suscrito años atrás con Participa Sevilla –germen de Podemos en el Consistorio hispalense–.

Cabe recordar que este premio se inauguró con el reconocimiento póstumo a Pepe Luis Vázquez en el año 2013, seguido de Curro Romero en 2014, Miquel Barceló en 2016, la Fundación de Estudios Taurinos en 2017, la ciudad de Arlés en 2018, la ganadería de Miura en 2019 y Fernando Savater en 2020, Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' en 2023 y el pasado año a Paco Camino a título póstumo.