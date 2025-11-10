Suscríbete a
toros

Morante de la Puebla, X Premio Taurino del Ayuntamiento de Sevilla

El jurado reunido por el Consistorio hispalense lo ha designado por aclamación

José Antonio Morante de la Puebla: «La cornada que tengo en mi cabeza es mucho más difícil que se cierre»

Morante de la Puebla
Morante de la Puebla Raúl doblado
José Manuel Peña

José Manuel Peña

Sevilla

La delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla ha dado a conocer que José Antonio Morante Camacho 'Morante de la Puebla' será el próximo galardonado con el X Premio Taurino del Ayuntamiento de Sevilla, un reconocimiento destinado a reconocer a los ... profesionales o instituciones que hayan destacado en su trayectoria en relación con la fiesta de los toros.

