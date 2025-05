Morante de la Puebla: «Le he intentado poner siempre mucho sentimiento, mucha alma»

La plaza de la Maestranza ha vivido este viernes una tarde de muchos quilates y buen toreo con Morante de la Puebla, Daniel Luque y Tomás Rufo. Los tres diestros cierran su participación en la Feria con buenas actuaciones y un balance positivo pese a que no todo saliera como habían esperado.

Morante se lamentó ante los micrófonos de Radio Sevilla de que se desluciera el primer toro, cuya faena dedicó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Una faena «que con tanto mimo hemos intentado hacer y que el público ha sabido reconocer». Se mostró «muy satisfecho» de haber dado «la variedad oportuna a cada toro». Su apoderado, Pedro Jorge Márquez, coincidió en que «el toro tenía buen aire, pero se ha venido a menos. Morante se merecía un toro por derecho. Queda mucha temporada y, si no es en el otro toro, será en otra ocasión».

Aunque el cuarto de la tarde no se lo puso particularmente fácil, el maestro cigarrero señaló tras lidiarlo que es posible que esta fuera su Feria más completa: «Este segundo mío ha sido muy complicado, pero le he intentado poner siempre mucho sentimiento, mucha alma». Preguntado acerca de si había conseguido recobrar la alegría y la felicidad, respondió tan torero como certero: «La felicidad es ya más complicada».

Daniel Luque tuvo que resignarse cuando no le concedieron la oreja tras su gran faena con el segundo, aunque finalmente fue recompensado con el quinto. «He disfrutado y he visto a la gente metida en la faena, me he sentido muy a gusto. No es fácil, era un animal que no te lo regalaba». Su apoderado, Luis Manuel Lozano, señaló sobre la faena de aquel segundo toro, de nombre Foráneo, que «a mí me ha encantado, yo le hubiera dado la oreja como aficionado, pero hay que respetarlo». Siempre ambicioso, tras cortar la oreja del quinto, Luque apuntó que «no he podido conseguir esa puerta del Príncipe, pero he intentado sacarles lo máximo a todos los toros. Creo que ha sido una Feria bastante importante», así como que «ahora estoy pensando ya en Madrid».

Cerraba la corrida Tomás Rufo, que también se llevó buen sabor de boca: «Me he sentido muy a gusto tanto con el capote como con la muleta. Una pena que se haya venido un poco a menos, ha ido bajando la intensidad. No ha podido ser, pero las sensaciones son muy buenas«. El sexto, en cambio, sí le permitió la oreja y el sonoro reconocimiento de todos los presentes en la tarde del viernes de Feria.