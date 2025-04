Morante: «Parecía que el público estaba viendo la Soledad»

Había mucha expectación por contemplar en esta primera tarde de toros en Sevilla el regreso de Morante de la Puebla a la Maestranza. Sin embargo, los toros de Nuñez del Cuvillo no dieron para lucimiento del maestro de la Puebla del Río, que apenas pudo lucirse en el primero con una serie de capotazos marca de la casa.

El torero sevillano mostraba sus sensaciones en el regreso al albero hispalense, comentando en la SER tener «sensaciones emocionantes de volver a Sevilla, a mi plaza, un día tan especial. Después no ha habido suerte, sobre todo con el segundo toro. Al primero le he pegado unos naturales muy profundos». Morante, que mantuvo un cruce dialéctico con el público, señalaba que hoy «el público viene de ver la semana santa y parece que le cuesta trabajo exaltarse. Parecía que estaba viendo la Soledad. Yo he sentido el toro muy cerca, y el público se queda expectante pero no se exaltaba y a veces como torero uno se enfada con uno mismo y con el que está al lado».

Sea como fuere, el torero de la Puebla del Río reconocía estar «contento porque estamos de pie y la corrida se ha podido matar. He sufrido mucho este invierno, por eso ha sido emocionante, creía que no iba a volver a vestir de luces».

Daniel Luque y el cariño de la plaza

Otro torero sevillano debutaba en la plaza en esta feria, Daniel Luque. El torero de Constantina valoraba la faena con su primer toro argumentando que «le he tenido que apostar, no tenía mala condición el toro pero estaba muy justo, había que sobreponerse y ponerle el alma. Ha llegado mucho la faena al público», reconocía el torero, que le sacó una oreja al astado.

Posteriormente Daniel Luque agradecía el cariño que recibe en Sevilla, afirmando que «estoy viviendo un momento muy bueno, no tengo palabras para agradecerle a esta afición lo que un día me exigió y lo que ahora me aplaude».

Por su parte, Alejandro Talavante señalaba sobre su actuación que había tenido una «corrida desigual, he podido tener momentos buenos con el segundo toro, pero el toro se ha aburrido en la muleta. Lo he tratado como si fuera muy bueno pero no ha sacado fondo». También agradecía poder torear una tarde más en Sevilla, ya que «es muy bonito como rugió la plaza en los lances, me siento muy querido aquí».zas en sus embestidas, siempre entre saltitos y muy a media altura.