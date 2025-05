Morante, feliz: «Ha sido una locura y la plaza ha sido como un manicomio»

Morante de la Puebla fue el triunfador de la corrida de este jueves 1 de mayo en la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y lo expresaba así nada más terminar el festejo en los micrófonos de Canal Sur, que retransmitió el evento taurino: «Nos vamos muy contentos. Ha habido momentos de gran emoción y al final ha sido una locura y esto parecía un manicomio«. El torero se mostró satisfecho con el lote que le tocó y destacó cómo pudo torear con el capote al segundo que lidió: »Esos pases han sido inesperados y estoy muy satisfecho, ha sido una tarde muy positiva para mí«.

El reencuentro de Morante con el público de la Maestranza se ha saldado no sólo con dos trofeos sino con el entusiasmo de un público que se ha rendido ante el toreo clásico de su mejor representante actual. «He realizado una faena muy ortodoxa y muy pura a los dos toros y la lástima es no poder haberla terminado con el primero como lo hice con el segundo«, dijo sonriente en alusión a la gran estocada que le dio las dos orejas ante una petición unánime del público maestrante.

Juan Ortega y Pablo Aguado no pudieron cortar ninguna oreja pero su tesón y gran disposición ante unos toros que no acompañaron fueron reconocidos también por el público sevillano. «Confiaba mucho en esta ganadería pero ha costado mucho trabajillo y no hemos podido hacer más«, decía Ortega nada más acabar la corrida. El torero sevillano se mostró, no obstante, contento de la buena tarde de toros que se pudo disfrutar en Sevilla. »Que la gente se emocione y pueda disfrutar me hace muy feliz y voy a regresar satisfecho al hotel«.

Pedro Marques, apoderado de Morante, también se mostraba muy contento del reencuentro con el éxito de su torero en la plaza de la Maestranza donde ha vivido tantas tardes de gloria. «Estoy muy orgulloso y contento«, dijo emocionado y al borde de las lágrimas.