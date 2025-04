Morante desata la locura en la Maestranza: se agotan sus entradas y empuja a Canal Sur a televisar la Feria de Abril

No quedan entradas para ver a Morante en la Maestranza. La expectación por el regreso del genio de La Puebla del Río se reflejó en las pocas horas que estuvieron sus boletos en las taquillas del Paseo de Colón. Prácticamente a la par ... se agotaron las entradas para el Domingo de Resurrección y el jueves 1 de mayo –tridente sevillano con Juan Ortega y Pablo Aguado–, y a continuación volaron las del lunes 'del pescaíto' y viernes de farolillos. Y no se ha agotado aún su quinta tarde porque todavía no han salido a la venta las entradas sueltas para la Feria de San Miguel. Un éxito que confirma el porqué es Morante, un año más, el puntal del abono de la Maestranza.

El interés que envuelve al torero de La Puebla del Río en este retorno a los ruedos es manifiesto con los llenos en los tendidos de prácticamente todas sus comparecencias en este último mes (Almendralejo, Castellón o Moralzarzal). Su confesión a tumba abierta en las páginas abecedarias sigue aún muy presente, despertando una fiebre taquillera más propia de un joven revolucionario que de un maestro que va camino de los treinta años de alternativa. Queda menos de una semana para el Domingo de Resurrección y la expectación es plena. Cuentan quienes lo vieron en la madrileña plaza de Moralzarzal que ahí se destapó el tarro de las esencias, la mejor versión de su torería: cumbre a la verónica y lleno de inspiración con la franela. Mantiene su preparación tal y como aquí contó –físicamente con largas caminatas y sesiones de esgrima, y artísticamente en ganaderías portuguesas y salmantinas–. Junto a él estarán en Pascuas Daniel Luque, como gran triunfador de la pasada temporada de la Maestranza, y Alejandro Talavante, avalado por una Puerta del Príncipe que pesó más en el criterio de la empresa Pagés que la unanimidad de los jurados a la hora de reconocer a Juan Ortega como autor de la mejor faena de la pasada Feria de Abril. Sí estará el torero de la Huerta del Rey el próximo Sábado Santo en La Malagueta, en una Corrida Picassiana que recupera importancia como uno de los carteles más rematados de la empresa Lances de Futuro en los últimos tiempos: el malagueño Jiménez Fortes –que debió estar en los carteles de Sevilla–, Juan Ortega y Roca Rey. Una corrida que, según muestra su taquilla virtual, también colgará el cartel de 'No hay billetes'. Estos hechos confirman que hay interés en ir a los toros, siempre y cuando haya una oferta atractiva para el aficionado. De aquella segunda parte de la entrevista concedida por Morante a este periódico conviene recordar unas palabras: «Me preocupa, sí [la ausencia de cámaras de televisión en las plaza de toros]. Y ahí está el ejemplo de la Comunidad de Madrid [Telemadrid] con San Isidro. Ojalá Canal Sur encuentre la manera de participar en la Feria de Sevilla para que esa gente que no puede ir a los toros, la vea. Es importante que las corridas vuelvan a las televisiones públicas». Y después de haber conseguido llevar las cámaras de la televisión autonómica a los encierros de su pueblo –con la presencia de Juanma Moreno y Antonio Sanz en la ribera del Guadalquivir–, el torero animó a dar un paso más a todos los responsables de la cadena pública, desde el consejero de Presidencia hasta el director general de RTVA, Juande Mellado, y los miembros del Consejo de Administración de la RTVA, que está presidido por Rafael Porras y que cuenta entre su nómina de consejeros con la que fuera secretaria general de Interior, Lourdes Fuster. Un proyecto en el que llevan semanas trabajando y que está a la espera de que esta semana se firmen los contratos. Los carteles que previsiblemente televisará Canal Sur, como adelantó el periodista Álvaro Acevedo en un podcast, serán los del 1 de mayo (Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado), sábado 3 de mayo (corrida de Victorino para El Cid, Manuel Escribano y Daniel Luque) y domingo 11 de mayo (toros de Miura para Manuel Escribano, Pepe Moral y Esaú). Una apuesta más decida que nunca de Canal Sur que, como hace Telemadrid en San Isidro, podría reforzar su producto televisivo con un formato de previas e incluso se baraja trasladar este proyecto para la retransmisión de grandes festejos a otras de las principales ferias de Andalucía.

