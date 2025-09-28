Morante: «Creo que Javier Zulueta puede ser un torero muy importante»

La Maestranza ha vivido este domingo, último día de la Feria de San Miguel, una jornada muy especial por la toma de la alternativa del diestro Javier Zulueta. Los descastados toros de Núñez del Cuvillo han provocado que ni este, ni Morante, que ha sido su padrino, ni Roca Rey, que ejerció de testigo, hayan podido cortar una sola oreja.

Morante de la Puebla se ha mostrado muy generoso con Zulueta cuando terminó de torear su primero de la tarde. Sobre el hecho de que el joven torero sevillano dijera que de pequeño soñaba con ser Morante, el maestro de La Puebla del Río ha dicho que «han sido unas palabras muy cariñosas. En un día como hoy la emoción se transmite al cuerpo y a su garganta. Creo que puede ser un torero muy importante. Ojalá Dios lo ayude con la suerte y su salud».

En cuanto a las escasas posibilidades que ha tenido con su primer toro, Morante ha señalado que «el toro ha salido con la cara muy alta y muy desentendido. Ha transmitido mucho peligro y era mejor quitárselo de en medio. El público ha visto que el toro no tenía opciones de lucimiento».

Al finalizar la faena de su segundo toro, Morante se mostraba muy satisfecho por su increíble natural que había levantado a todo el público. «Hemos intentado hacer las cosas bien, pero el toro ha hecho cosas como de currado. Nos ha desconcertado algunas veces».

En cuanto a su temporada, el maestro sevillano ha comentado que «ha sido muy intensa. He tenido triunfos que no había tenido nunca, sobre todo tan seguidos. Estamos contentos de cómo ha sido el año. A ver si lo rematamos en Madrid el próximo 12 de octubre». En relación al homenaje que le va a rendir al maestro Antoñete en Madrid ese día para levantarle un monumento al torero madrileño, Morante ha dicho que «Antoñete se merecía ese homenaje porque es un maestro de maestros. Siempre tendremos en la mente su pureza y su clasicismo».

Por su parte, Roca Rey no ha querido prestar atención a algunos pitidos del público en sus faenas y ha asegurado que «venir a Sevilla es especial. Para mí Sevilla es muy importante». Poco después, Morante y Roca Rey se han dado un abrazo, quedando así olvidada la polémica disputa que ambos maestros han tenido este verano.