Miguel Ángel Perera: «La espada ha entrado, pero no ha hecho el efecto deseado»

Manuel Escribano, Miguel Ángel Perera y Borja Jiménez se han ido con las manos vacías tras la corrida celebrada este martes en la Real Maestranza con toros de Santiago Domecq y eso que Perera estuvo a punto de rozar el cielo con su primer astado, Anárquico, del que no pudo cortar las dos orejas por no haberlo rematado bien.

Tras su primero de la tarde, Escribano ha comentado que «el toro ha embestido como era. Era bastete y era el que menos me gustaba de la corrida. Ha habido que apretarlo, luego entra la raza y se ve si responde o no. Este toro no me gustaba, pero ha respondido».

Por su parte, Perera se mostrado apesadumbrado tras no haber podido rematar su primer astado, Anárquico. «En estos momentos estoy contrariado. Me he tirado a matarlo con mucha convicción. La espada ha entrado, pero no ha hecho el efecto deseado». El maestro extremeño ha añadido que «he estado muy a gusto con el toro desde que he salido con el capote. Ha sido un toro con fondo, se lo he ido sacando». Asimismo, Perera ha hablado del brindis que ha dado tras las banderillas. «El torero ve cosas aquí abajo que arriba no se ven. El toro estaba muy vivo y ha respondido. El viento ha molestado para manejar la muleta, pero me he sentido muy a gusto por cómo ha respondido el toro».

Por su parte, Borja Jiménez tampoco ha tenido suerte esta tarde. Tras su primer intervención ha dicho que «El toro anterior -en referencia a Anárquico- se ha movido con mucha fuerza. La gente se ha quedado con las embestidas del toro anterior. Cada vez que se le apretaba a mi toro, perdía las manos aunque tuviera calidad».