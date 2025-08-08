Marbella espera a Morante, Ortega y Aguado con el 'no hay billetes' en taquilla

La Plaza de Toros de Marbella registrará un lleno histórico este viernes (22:00 horas) durante la 'Corrida de los Candiles' en la que los diestro Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado estoquearán toros de Garcigrande.

En las taquilla del coso marbellí luce el cartel de 'No hay billetes' que confirma el respaldo pleno de los aficionados a la decidida apuesta del Ayuntamiento y la empresa 'Arenal Marbella Toros' por recuperar la Fiesta en la localidad. Prueba de ello es el rematado cartel sevillano programado este año que no ha pasado desapercibido para los aficionados que desde diferentes puntos de España han reservado la fecha para estar esta noche en la localidad costasoleña, a pesar de que el festejo será retransmitido en directo por Canal Sur Televisión .

La 'Corrida de los candiles' es un festejo recuperado que une la noche, la luz de las velas, el flamenco y los toros en una reivindicación de lo importante que el torero en la localidad, donde llegaron a lidiarse siete festejos al año. Con el paso del tiempo y la falta de interés municipal, la corrida agosteña tuvo más de reclamo turístico que de acontecimiento taurino, hasta que la política decidió imponer el veto antitaurino al municipio cerrando la plaza inaugurada en 1964. En 2024, de la mano del Ayuntamiento y la empresa taurina -representada por figuras como Raúl Gracia, Miguel Báez o Fermín Bohórquez- se rescató esta cita del calendario taurino andaluz para convertirla además en un festejo de primer nivel.

La apuesta ha ido a más este año ya que 'Arenal Marbella Toros' programó el 14 de junio otro festejo de primer nivel acartelando a Manzanares, Talavante y Fortes en una tarde plena de éxito en la que los tres diestros salieron a hombros y se indultaron tres astados de El Freixo.

Las 9.500 localidades de la plaza se llenarán de velas para celebrar un año más que Marbella puede disfrutar de una noche de toros.

Será además prólogo a la cita que tienen los tres toreros anunciado en la Plaza del Puerto de Santa María este fin de semana. Este sábado, y con otro 'No hay billetes' en taquilla, Morante hará el paseíllo junto a Roca Rey - para desmentir el supuesto veto del diestro peruano al de la Puebla, como ya hizo Roca en una reciente entrevista en ABC- y el joven Daniel Crespo, finalista de la Copa Chenel, con toros de Núñez del Cuvillo. Ortega y Aguado protagonizarán el domingo un mano a mano en el coso portuense con ganado de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto.