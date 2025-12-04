Suscríbete a
ABC Premium

toros

Manuel Luque 'El Exquisito', ganador del III Premio Taurino de la Peña Trianera Juan Ortega

La sede de la peña acogió en la noche de este miércoles la entrega del galardón que fomenta a los noveles valores de la tauromaquia

Foto de Familia de la Peña Taurina Trianera Juan Ortega con el premiado
Foto de Familia de la Peña Taurina Trianera Juan Ortega con el premiado abc
José Manuel Peña

José Manuel Peña

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Peña Taurina Trianera Juan Ortega ha concedido su III Premio Taurino al novillero sin caballos Manuel Luque 'El Exquisito', alumno de la Escuela Taurina de Triana y natural de La Puebla del Río, distinguiendo así el concepto artístico que ha ... mostrado durante la presente temporada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app