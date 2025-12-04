Manuel Luque 'El Exquisito', ganador del III Premio Taurino de la Peña Trianera Juan Ortega

La Peña Taurina Trianera Juan Ortega ha concedido su III Premio Taurino al novillero sin caballos Manuel Luque 'El Exquisito', alumno de la Escuela Taurina de Triana y natural de La Puebla del Río, distinguiendo así el concepto artístico que ha ... mostrado durante la presente temporada.

El galardón, que la peña instauró en 2023, se otorga cada año al joven novillero cuya personalidad y manera de interpretar el toreo sobresalen por encima de triunfos o estadísticas. Su objetivo es poner en valor una forma de sentir y expresar la tauromaquia, más allá de los resultados en la plaza.

En esta edición, el jurado ha destacado en Luque la pureza y sinceridad de su toreo, tanto con el capote como con la muleta, cualidades que han llamado la atención de los aficionados trianeros a lo largo de toda la campaña.

Visiblemente emocionado al recibir el premio en la sede de la peña, en pleno corazón de Triana y con la presencia del matador Juan Ortega, el joven novillero afirmó: «Es una alegría enorme ser merecedor de este reconocimiento, y aún más viniendo de una institución que lleva el nombre de un torero que para mí es un espejo en el que me miro cada día». Luque firma como 'El Exquisito' en honor a su abuelo, que llegó a ser novillero con picadores.

Con este reconocimiento, Manuel Luque se suma a la nómina de premiados en ediciones anteriores: Javier Zulueta (2023) y Miguel Vázquez (2024).

La Peña Taurina Trianera Juan Ortega reafirma así su compromiso con la difusión y promoción de la tauromaquia como expresión cultural profundamente arraigada en Sevilla, y continúa trabajando por el presente y el futuro de la fiesta.