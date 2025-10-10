Manuel Escribano pone fin a su temporada antes de tiempo

El matador de toros Manuel Escribano ha tenido que cortar su temporada antes de lo esperado. El sevillano sufrió un percance el pasado 28 de septiembre en la localidad de Corella que lo ha tenido parado desde entonces, y no termina de recuperase ... de la lesión articular y ósea en su brazo derecho que le está haciendo sufrir fuertes episodios de dolor.

El gerenense tenía comprometidos este fin de semana dos actuaciones. La primera mañana sábado 11 de octubre en Fregenal de la Sierra donde estaba anunciado junto a Emilio de Justo -que también tendrá que ser sustituido- y Borja Jiménez con una corrida de Juan Albarrán. Para el domingo el compromiso era en la Feria de San Lucas de Jaén donde también se caído Emilio de Justo y junto a Talavante tendría que matar toros de Jandilla, Juan Pedro Domecq y Garcigrande.

Tampoco podrá participar en su último compromiso europeo que iba a ser en la provincia de Sevilla, en concreto en el III Festival Taurino Benéfico de Guillena, previsto para el sábado 18 de octubre. Y donde está anunciada la ganadería de Espartaco con Jesulín de Ubrique, David Fandila 'El Fandi', David de Miranda -que también tendrá que ser sustituido-, Ginés Marín y el novillero sin picadores Javier Torres 'Bombita'.

Escribano a través de sus redes sociales ha agradecido las muestras de cariño y ha asegurado que «he hecho lo imposible para poder estar, pero en esta ocasión la complejidad de la lesión, unida a la poca movilidad y los fuertes dolores, hacen necesario un periodo de recuperación completa antes de volver a los ruedos».