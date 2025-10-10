Suscríbete a
toros

Manuel Escribano pone fin a su temporada antes de tiempo

El diestro de Gerena corta la temporada tras la lesión sufrida en Corella el pasado 28 de septiembre y se perderá los tres últimos compromisos

Manuel Escribano en Sevilla, en la pasada Feria de Abril
Manuel Escribano en Sevilla, en la pasada Feria de Abril
José Manuel Peña

Sevilla

El matador de toros Manuel Escribano ha tenido que cortar su temporada antes de lo esperado. El sevillano sufrió un percance el pasado 28 de septiembre en la localidad de Corella que lo ha tenido parado desde entonces, y no termina de recuperase ... de la lesión articular y ósea en su brazo derecho que le está haciendo sufrir fuertes episodios de dolor.

