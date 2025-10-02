Manuel Escribano, Pepe Moral y Esaú Fernández reciben el Premio Taurino 'Al detalle para el recuerdo'

En la noche de este jueves 2 de octubre el hotel Vincci La Rábida ha reunido a gran parte de la familia taurina sevillana para la entrega de su XXI Premio Taurino 'Al detalle para el recuerdo', que ha distinguido este año a los toreros sevillanos Manuel Escribano, Pepe Moral y Esaú Fernández por su «gesto histórico e insólito» en la pasada Feria de Abril al recibir a portagayola a los seis toros de Miura lidiados en la Real Maestranza de caballería de Sevilla.

El fallo, emitido por unanimidad por el jurado del hotel Vincci La Rábida, resalta el valor, compromiso y entrega de los tres diestros, subrayando que se trata de un momento que «pasará a los anales de la historia taurina» y que engrandece la Feria de Sevilla.

El jurado, integrado por reconocidos críticos y aficionados como Luis Manuel Halcón Guardiola, Miguel Serrano Falcón, Eduardo Dávila Miura o Juan Antonio Ruiz «Espartaco», ha estado presidido por Rafael Calero Gracia y cuenta con José Luis García Mera como secretario.

Foto de familia del XXI Premio Taurino 'Al detalle para el recuerdo' abc

El premio ha sido entregado junto al director Calero por el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, destacando éste el compromiso de la entidad por la cultura y en especial por la fiesta taurina. En primero lugar tomó la palabra el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, quien destacó el momento de auge que vive la fiesta y la audiencia que ha tenido Canal Sur en la pasada Feria de San Miguel «es una auténtica barbaridad». Manuel Escribano no pudo estar presente ya que tenía un compromiso con afionados en Jaén y estuvo en su nombre el amigo de la familia Rafael Villanueva. Por su parte, el palaciego Pepe Moral agradeció el premio recibido en una tarde que consideró de las más importante de su vida y dijo «espero estar muchos recogiendo este premio». Mientras que Esaú Fernández reconoció al ganadero Antonio Miura y a su ganadería que «me cambió la vida». Además, el camarero entre las risas de los asistentes dijo que cree que para el próximo año los tres actuantes y la ganadería de Miura deberían de repartir cartel.

Este galardón, impulsado por Vincci Hoteles, busca cada año rendir homenaje a los momentos más memorables de la Feria de Abril. En ediciones anteriores han sido premiados ganaderías como Garcigrande, Victorino Martín o Miura, y figuras del toreo de la talla de Morante de la Puebla, El Juli, Enrique Ponce o Pablo Aguado.