Homenaje a Manuel Escribano en Sicab por «convertirse en un embajador de nuestras raíces culturales»

La Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Ancce) rindió en la noche del sábado un emotivo homenaje al matador de toros sevillano Manuel Escribano durante la celebración del Salón Internacional del Caballo, Sicab 2025, que estos días ... ha vuelto a convertir a Sevilla en la capital mundial del caballo Pura Raza Español.

El acto tuvo lugar en el pabellón 3 del Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes), donde Escribano recibió una distinción especial por su vinculación histórica con el caballo, su defensa de las tradiciones andaluzas y su participación continuada en numerosos eventos ecuestres promovidos por la asociación.

El narrador del acto –previo al espectáculo– destacó en su intervención «la sensibilidad, la cercanía y el profundo respeto» del torero hacia el caballo, subrayando que su figura «trasciende lo taurino para convertirse en un embajador de nuestras raíces culturales».

El acto concluyó con una ovación cerrada de un público que llenaba las gradas del auditorio y que quiso acompañar al diestro de Gerena en una noche que, según reconoció él mismo a los asistentes al palco de ganaderos, «queda grabada para siempre por el cariño demostrado».