Manolo Vázquez: «El festival benéfico del 13 de octubre es un día crucial en mi carrera, quizás el más importante de mi vida»

Por su hechura se le ve torero de dinastía, y cuando hablas con él se da uno cuenta de esa personalidad forjada en torero desde la cuna. Manolo Vázquez -nieto- tomó el pasado año la alternativa triunfalmente en Cortegana. Ahora, necesitado de oportunidades, la tendrá ... de oro el próximo 13 de octubre en el festival a beneficio de su hermandad de San Bernardo y El Amor que servirá como homenaje a su familia, la dinastía Vázquez, en el coso del Baratillo.

-Después de todo 2025 esperándolo se ve usted anunciado, y no en cualquier parte...

- Sí, es muy importante verme anunciado y, sobre todo, en una plaza de primera como es Sevilla y la responsabilidad que conlleva estar en ella.

-Terminó 2024 con una gran actuación en su alternativa. Entiendo que este año habrá sido complicado al verse parado, pero parece que esto ya es la luz al final del túnel...

-Uno siempre quiere torear. Es cierto que somos conscientes de que el primer año de matador de toros suele ser complicado y más cuando no vienes de triunfos importantes en plazas de primera, pero pienso que el tiempo juega a favor cuando uno está parado porque sirve para prepararse, y eso hace que uno crezca como torero.

-Lleva usted la sangre Vázquez y su hermandad de San Bernardo a gala. ¿Qué significa para usted verse en un cartel así y por un motivo tan especial?

-Estar en Sevilla siempre es un acto de responsabilidad y de compromiso, pero las circunstancias no pueden ser más bonitas para vivir un día grande, por la memoria de mi familia y su barrio, por mi hermandad... Estoy con la máxima ilusión y las emociones a flor de piel.

-Es muy bonito, pero como bien dice es una responsabilidad…

-Sí, una responsabilidad grande y más por el cartel y lo que significa. Intento quitarme un poco ese peso y centrarme en mi forma, mi toreo. Me quedo con el día a día que es lo que me hace pensar en el futuro.

- Más allá del homenaje y del ambiente del día, con un cartelazo con grandes figuras, el festival es un impulso en su carrera, con lo que supone volver a mostrarse y poner sus credenciales sobre la mesa.

- Es un día crucial en mi carrera, quizás el más importante de mi vida. Estar acompañado de figuras del toreo lo hace aún más ilusionante, porque es donde uno sueña estar, donde uno quiere torear y con los compañeros que quiere tener al lado. El objetivo es dar lo máximo.

-¿Qué toro ha elegido?

Hemos elegido un toro del maestro Espartaco, que nos lo ofreció con mucha ilusión y alegría. Lo fui a ver personalmente y me encantó, es precioso. Está todo preparado para que salga algo bonito, aunque luego una vez que llegas a la plaza, son muchas situaciones, pero sobre el papel hemos intentado hacerlo todo con el mayor cariño y la mayor ilusión.

-¿El traje de corto está preparado?

-Sí, hemos hecho una cosa especial con el sastre Raúl Rodríguez de Béjar, en Salamanca. Con respeto y admiración hacia un torero tan emblemático como Joselito, nos hemos inspirado en un traje suyo y hemos sacado un traje de corto diferente, atrevido y muy bonito.

- ¿En qué momento taurino se encuentra?

-Me encuentro preparado, entrenando todo el año. Desde que me ofrecieron estar en el festival, con más ilusión aún. He ido poco a poco, pero avanzando con firmeza. Estoy en la búsqueda de mi toreo, con las ideas muy claras de cómo quiero expresarme. Si las cosas salen bien, se podrá ver un torero con una forma especial y Sevilla es el lugar perfecto para mostrarlo. Por suerte o por desgracia en Sevilla aún no he podido cuajar un toro y es un día bonito para hacerlo, por el día que es, por mi familia, por mi hermandad y por mí, espero sentir esa la felicidad que da cuajar un toro en Sevilla.

-¿Va a ver al Cristo de la Salud o a la Virgen del Refugio el mismo día?

-No, en principio llevo lo mismo de siempre. Si los veo, será días antes. Me gusta estar tranquilo y pasar el día con normalidad para llegar preparado, vestirme con calma y salir para la plaza.

Manolo Vázquez junto al cartel del festival benéfico del próximo día 13 de octubre juan flores

-¿Cómo le va con su apoderado Enrique Peña?

-Muy bien. El camino no es fácil y las circunstancias para torear tampoco, pero con ilusión y la fe que tiene en mí, y yo en él, y la forma en la que entendemos el toreo tan parecida, seguimos adelante. Desde joven ha estado en mi casa, desde que empezó a torear con mi abuelo, y tengo la suerte de hablar con él y compartir esa forma de entender el toreo que siempre me hace crecer y ver las cosas más claras.

- En ese homenaje a la dinastía, ¿tiene en mente hacer alguna suerte especial que recuerde al público a la casa Vázquez?

-Entreno muchas suertes, pero prefiero que todo surja de manera natural en la plaza. El cartucho, ponerme de frente, hago todo, pero bueno, después cuando llegue allí pasarán mil cosas, los animales… Intento llevar todo a la normalidad, y si surge, bendito sea y que sea de forma natural. Yo siento el toreo de una forma muy natural y me gusta que las cosas salgan así. Si sale algo bonito, pues saldrá, y si no, pues saldrán otras cosas que también son parte de la personalidad de cada uno.

-¿Qué significan su abuelo y su familia en su carrera?

-¡Hombre, pues todo! Si no, seguramente no estaría aquí. La forma de entender el toreo, la gente que he conocido y que me ha ayudado desde un principio gracias a ellos. Y sobre todo las formas que tengo de entender el toreo por mi abuelo, por mi tío abuelo, y sobre todo por mi tío Pepe Luis, que ha estado conmigo desde mis inicios.

-¿Qué le parece el cartel pictórico?

-Me ha encantado y me emociona mucho porque mi tío Pepe Luis es una persona muy especial en mi vida y en mi carrera. Siempre he dicho que es una de las personas más especiales que tendré en mi vida y como torero. Gracias a él en parte tengo una forma muy especial de entender el toreo que siempre llevaré conmigo.

-Si salen bien las cosas, hay que mirar al 2026. ¿Cómo encara la próxima temporada?

-Ahora mismo pienso en Sevilla, porque todo depende mucho del 13 de octubre. Volver de matador en una corrida de toros en la Feria siempre es ilusionante y uno intenta entrar en esos carteles. Sevilla es la plaza donde empecé de joven y donde, si Dios quiere y el año que viene estoy, espero dar un golpe en la mesa para que se siga viendo el torero que soy y que quiero ser.

-¿Cómo se define Manolo Vázquez?

-Sencillo y natural. Dos palabras tan fáciles y bonitas que son lo que busco en el toreo: la sencillez y la belleza.