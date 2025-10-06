Suscríbete a
toros

Manolo Vázquez: «El festival benéfico del 13 de octubre es un día crucial en mi carrera, quizás el más importante de mi vida»

El torero se muestra muy ilusionado al verse anunciado en el cartel que puede cambiar su vida dentro del festival en el que será protagonista junto a su hermandad y su familia

El torero Manolo Vázquez junto a la estatua de su abuelo en el Paseo Colón de Sevilla
El torero Manolo Vázquez junto a la estatua de su abuelo en el Paseo Colón de Sevilla Juan Flores
José Manuel Peña

Sevilla

Por su hechura se le ve torero de dinastía, y cuando hablas con él se da uno cuenta de esa personalidad forjada en torero desde la cuna. Manolo Vázquez -nieto- tomó el pasado año la alternativa triunfalmente en Cortegana. Ahora, necesitado de oportunidades, la tendrá ... de oro el próximo 13 de octubre en el festival a beneficio de su hermandad de San Bernardo y El Amor que servirá como homenaje a su familia, la dinastía Vázquez, en el coso del Baratillo.

