Lama de Góngora: «Sevilla tenía ganas de verme»

Visiblemente contento salía Lama de Góngora de la Plaza de Toros de Sevilla después de haber vuelto a cortar una oreja, como ya hizo hace justo un año. El sevillano habló con los micrófonos de Radio Sevilla tras lidiar con el primero de la tarde, cuando reconoció que había estado «con muchas ganas» aunque el toro «no quería». «La actitud ha estado presente durante toda la faena, y lo poquito que se ha dejado me lo han cantado desde el tendido». «Sevilla tenía ganas de verme».

Reconocía Juan Pedro García ‘Calerito’ su «entrega» tras los buenos momentos logrados con el segundo de la tarde. «Por hechuras, pensaba que iba a durar algo más». «Ha tenido unas veinte arrancadas buenas y creo que se las he aprovechado: me he ido a portagayola y lo he dado todo desde el primer momento. Creo que he sabido administrar la faena porque siempre estaba al límite de rajarse. Esas embestidas las he podido sentir mucho y he escuchado el ‘bien’ y el ‘ole’ de aquí de Sevilla, que para mí se quedan».

Se presentaba en la Maestranza como matador de toros Samuel Navalón, que ya tuvo una entonada aparición sobre su ruedo como novillero, hace ahora un año. Duró mucho su faena ante el tercero de Fuente Ymbro, con el que logró conectar por momentos aunque terminó descalzándose y eso no pasó por alto para la afición de Sevilla, que murmuró tras dicho episodio. Al terminar esta primera faena fue entrevistado por los micrófonos de Radio Sevilla, donde reconoció su pesar por el poco fondo del toro de Ricardo Gallardo: «Lástima que el toro viniera de más a menos. Lo he intentado en todo momento, la pena es que decía poquito su embestida. Creo que ha habido momentos buenos, yo he intentado poner todo de mi parte», señalaba Navalón.

Aunque nacido en un pueblo de Valencia, Samuel Navalón se ha criado taurinamente en Albacete, donde tomó la alternativa en su pasada feria de septiembre. Tras su paso por este inicio del ciclo continuado aseguraba salir «con buen sabor, pero no satisfecho». Tenía esperanzas en el sexto toro, tal y como reconoció durante sus declaraciones a la radio, señalando que el público de Sevilla «es maravilloso». «Para mí es un sueño estar aquí».