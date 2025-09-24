Kreg Harrison expone sus esculturas taurinas en Sevilla durante la Feria de San Miguel

Los salones del emblemático Hotel Gran Meliá Colón de Sevilla acogieron en la noche de este martes 23 de septiembre la inauguración de la nueva exposición del reconocido artista y escultor norteamericano Kreg Harrison.

El acto de presentación contó con la intervención de Francisco Ipiña y del ganadero Rafael Peralta, quienes subrayaron la relevancia cultural de esta muestra con motivo de la Feria de San Miguel.

Durante la inauguración, Harrison compartió con el público su acercamiento al mundo del toro y explicó el proceso creativo de su proyecto, tras dos años de trabajo recorriendo distintas ganaderías y plazas de toros.

La exposición reúne más de veinte esculturas en bronce inspiradas en las castas fundacionales, escenas de toreros y rejoneadores, en las que se representan distintos momentos de la tauromaquia y que modela en tiempo real. Entre los bronces podemos encontrar representaciones de las ganaderías de Miura, Concha y Sierra, Partido de Resina, Santiago Domecq; rejoneadores como Diego Ventura o el recordado Rafael Peralta; y entre los toreros a Roca Rey o Manuel Escribano. El matador de Gerena es el eje central de la muestra con cinco bronces que recuerdan a su tarde con los toros de Victorino en Sevilla.

La muestra estará abierta al público en el Hotel Colón hasta el próximo domingo 28 de septiembre.