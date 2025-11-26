Suscríbete a
ABC Premium

toros

Juan Pedro Domecq: «La Tauromaquia es la ideología del pueblo»

El ganadero de 'Lo Álvaro' clausura los «Encuentros Carrusel Taurino» con una lección magistral sobre la biogenética del toro bravo

Foto de familia del Encuentro de Carrusel Taurino
Foto de familia del Encuentro de Carrusel Taurino abc
José Manuel Peña

José Manuel Peña

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El ganadero Juan Pedro Domecq Morenés puso este miércoles, 26 de noviembre, el broche final a los «Encuentros Carrusel Taurino», ciclo organizado por Canal Sur Radio y la Fundación Cajasol, con una intervención centrada en la biogenética y en los ... secretos que moldean la personalidad del toro bravo. La cita estuvo conducida por Juan Ramón Romero, director del veterano programa radiofónico «Carrusel Taurino».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app