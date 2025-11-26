Juan Pedro Domecq: «La Tauromaquia es la ideología del pueblo»

El ganadero Juan Pedro Domecq Morenés puso este miércoles, 26 de noviembre, el broche final a los «Encuentros Carrusel Taurino», ciclo organizado por Canal Sur Radio y la Fundación Cajasol, con una intervención centrada en la biogenética y en los ... secretos que moldean la personalidad del toro bravo. La cita estuvo conducida por Juan Ramón Romero, director del veterano programa radiofónico «Carrusel Taurino».

Heredero de una estirpe ganadera señera y custodio del histórico hierro Veragua —fundado en 1790 y símbolo de la cabaña brava—, Domecq Morenés es hoy una de las voces más autorizadas del campo bravo. Romero lo definió como un «ganadero de dinastía» y subrayó su aportación en la consolidación de un toro «con trapío, armónico, bello y de embestida única». Su labor lo sitúa, sin discusión, entre los grandes referentes actuales de la crianza del toro de lidia. En el encuentro de esta noche, Domecq, se ha referido al toreo como: «la gran defensa de nuestras raíces culturales». Un ganadero que no olvida que: «la tauromaquia es la ideología del pueblo».

Los «Encuentros Carrusel Taurino» nacieron con la vocación de acercar la cultura taurina a la sociedad y promover la reflexión en torno a la tauromaquia. Como en ediciones anteriores, todos los contenidos han estado disponibles en la plataforma digital CanalSur Más, facilitando el seguimiento del ciclo más allá de la sala.

Este año la cita se abrió con David de Miranda, el torero que ha marcado la temporada 2025 con una irrupción firme y personalísima. El segundo turno fue para Álvaro Núñez del Cuvillo Benjumea, exponente de una nueva generación ganadera que combina conocimiento, valentía y una profunda comprensión del comportamiento del toro. En 2020 emprendió el reto de empezar de cero, una apuesta que hoy se ha convertido en una de las ganaderías más destacadas del panorama actual.