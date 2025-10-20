Suscríbete a
pintura taurina

José Tomás Pérez Indiano, el cartelista de Morante: arte para anunciar el arte

Nos damos cita en el taller de este pintor taurino, el preferido de José Antonio Morante Camacho

José Tomás Pérez Indiano, en su taller de la trianera calle Pagés del Corro Víctor Rodríguez
José Manuel Peña

Sevilla

En su taller de la trianera calle Pagés del Corro, entre pinceles gastados, lienzos recién tensados y el aroma tenue del óleo, José Tomás Pérez Indiano mira su última creación: un cartel que no sólo anuncia una corrida, sino que invoca una forma de ... sentir. Su protagonista es Antonio Chenel 'Antoñete' -para el festival celebrado en Madrid el pasado 12 de octubre-, y el encargo no podía ser de otro que de Morante de la Puebla, el torero de la elegancia y la melancolía, el hombre que ha devuelto a la tauromaquia su halo romántico.

