toros

José María Garzón: la historia de un empresario de fe hecho a sí mismo

El sevillano se encuentra ante el reto profesional más importante de su vida, tras ser elegido como gestor del coso del Baratillo para los cinco próximos años

El empresario José María Garzón logra la gestión de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla

El empresario taurino José María Garzón
El empresario taurino José María Garzón ÁNGEL RODRÍGUEZ
José Manuel Peña

José Manuel Peña

Sevilla

En el paisaje taurino contemporáneo, pocas figuras han crecido con la constancia, la ambición moderada y el sentido estético de José María Garzón (Sevilla, 1971). Su nombre, asociado desde hace casi dos décadas a una forma nueva de entender la empresa taurina, se ha ... convertido en referencia gracias a un trabajo silencioso, sostenido y, sobre todo, profundamente comprometido con la Fiesta.

