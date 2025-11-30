José María Garzón, empresario de la Maestranza de Sevilla: «Para confeccionar una Feria sin Morante hace falta la ayuda de Dios»

Es hombre de coraje, porque —ya se sabe— de los cobardes nunca quedó memoria escrita. La Real Maestranza de Caballería ha puesto en manos de José María Garzón las riendas de la plaza de toros de Sevilla, y el empresario hispalense asume el encargo con ... una mezcla serena de gratitud, ilusión y un hondo sentido de responsabilidad.

Nos sentamos con él en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla para conocer personalmente al empresario que lleva más de dos décadas recorriendo los ruedos de España. Garzón encara ahora el desafío mayor de su trayectoria. Habla sin dobleces, con el pulso de quien se sabe delante de su verdad, y desgrana sus orígenes y sus anhelos para la Maestranza, su idea del abonado y de los carteles, su fe en la juventud y su lectura del porvenir de la tauromaquia en la que considera —con razón— «la catedral del toreo».

El empresario afronta su nueva etapa en Sevilla con una idea fija: devolver la ilusión a la afición. El responsable de Lances de Futuro apuesta por una relación cercana con los abonados, una renovación pausada pero profunda de los carteles y un compromiso firme con los toreros emergentes y las novilladas, mientras estudia recuperar fechas emblemáticas y ajustar la política de precios para atraer a los jóvenes. Con tan sólo una semana al frante, Garzón promete continuidad donde funciona, cambios donde hagan falta y una plaza abierta a Sevilla y a su gente.

—¿Qué es lo primero que quiere hacer en Sevilla? ¿Cuál es su primera inquietud?

— Crear ilusión, esa es la primera inquietud. Siempre lo pedimos en todas las plazas: que la afición confíe. Quiero dar una atención especial a los abonados, que sientan la plaza como su casa, que la sientan todos los sevillanos y los de fuera. Quiero una relación cercana con la sociedad. Poco a poco iremos trabajando en la frescura de los carteles, como siempre ha destacado en Lances. Pero llevamos sólo cuatro días con la plaza, estamos aterrizando y formando el equipo. Tengo muchas ganas.

—¿Cuál es su estrategia principal para Sevilla?

— El abonado, recuperar alguna fecha... Todo tiene que hacerse despacio. Quiero frescura en los carteles, tengo ideas, incluso de alguna novillada, pero todo requiere hablar con ganaderos y toreros poco a poco. Quiero ir introduciendo estos cambios lentamente y mirar a lo que Lances de Futuro ha hecho en otras plazas.

—¿Busca un cambio profundo o una evolución continuista?

—Un cambio profundo, pero tranquilo, pausado, con cabeza y humildad. Eso es lo que quiere Lances de Futuro para Sevilla.

—Hábleme de la Feria de Abril. ¿Cómo imagina fechas, estructura y estrategia?

—La estructura será similar en número de festejos y fechas. Los carteles, más o menos, también. Apostaremos por toreros nuevos, que han demostrado que tienen su sitio. Pero este primer año, con el tiempo que tenemos, será similar. Aunque creo que se verá algún cambio.

—¿Algún cambio como...?

—Alguna fecha o algunos carteles quizás, pero es pronto para decir nada, ahora mismo no tenemos nada cerrado.

—¿Y San Miguel?

—Es una fecha que está muy asentada y la verdad es que se ha hecho un grandísimo trabajo por parte de la empresa saliente y hay que reconocerlo. Desde aquí quiero también reconocer su gran trabajo de tantísimos años. Creo que se podría aumentar algún festejo, aunque aún no es seguro. Me gustaría ver dos fines de semana o comenzar el jueves, pero hay que coordinar todo, incluso con los conciertos que no dependen de Lances de Futuro.

—¿Cómo plantea las novilladas?

—Son fundamentales. Me gustaría si fuese posible, dejar algún puesto libre en las últimas para que los triunfadores repitan. Creo que para que salgan novilleros, Sevilla y Madrid son fundamentales, por eso creo que las novilladas hay que cuidarlas mucho para que tengan posibilidad de embestir. Por eso, viendo las posibilidades, hay que ver si es posible dejar esos huecos por las circunstancias del abono, si la Junta lo permite… Pero sí me gustaría que fuese así. Antes era así: quien triunfaba toreaba el domingo siguiente. Pero hay aspectos de abono y reglamento que estudiar. Aun así, quiero que haya oportunidades, para que el novillero salga adelante necesita continuidad y donde los triunfos suenan es en las plazas importantes.

—¿Dejará huecos en corridas de matadores?

—En el caso de que sea posible, me gustaría dejar esos huecos. En Feria no se puede por calendario. Para San Miguel, podría ser, pero depende del reglamento y las autorizaciones.

—¿Su idea es presentar el abono completo?

—Depende de la legislación. No se puede presentar un abono faltando muchos huecos porque no te lo permiten. Ahora ha habido un cambio de reglamento y se está estudiando el tema, pero es un poco pronto. Es la idea que a mí me gustaría.

—¿Recuperará fechas como el Corpus o la Virgen de los Reyes?

—Me gustaría. Son fechas muy bonitas y emblemáticas. También me gustaría darle sitio a las novilladas nocturnas, hacer actividades, atraer a los jóvenes, trabajar con colegios, universidades… Y una política de precios para jóvenes, pero hay que hacer muchos números porque no es algo sencillo. Estamos en eso y son las líneas que Lances de Futuro quiere seguir, que son las mismas que se han seguido en otras plazas.

—¿Cambiará la política de precios? ¿Algún beneficio para el abonado?

—Sí, queremos hacerlo y cambiaremos algunas cosas, pero hay que estudiarlo. El abono debe tener ventajas, descuentos, facilidad para los jóvenes… pero hay que estudiarlo. Personalmente priorizo muchas cosas para Sevilla por encima de lo económico, pero evidentemente somos empresa y lo económico también es importante para que esto sea viable.

—El personal de la plaza y los trabajadores de los festejos están inquietos. ¿Qué les dice?

—Paciencia y tranquilidad, se seguirá trabajando en la misma línea porque no venimos a cortar cabezas. Es una transición normal, que ocurre en todas las plazas. Habrá continuidad. Intentaré poner mi impronta, pero pueden estar tranquilos.

—¿Cómo se hace una Feria sin Morante ahora mismo?

—Con la ayuda de Dios… Habrá que pensarlo mucho.

—¿Intentará traer a José Tomás?

—No me lo he planteado, pero sería un sueño. Ya reapareció en Algeciras tras cinco años sin torear y al año siguiente vino a Granada. Si dependiera de mí, torearía, pero no depende solo de mí. Estamos a su entera disposición.

—¿Qué mensaje tiene para los toreros emergentes y sevillanos?

—Creo que ha quedado claro este año en mis plazas. Seguiremos apoyando a los que vienen empujando. Este año hemos apostado por muchos, como David de Miranda, Víctor Hernández o Jiménez Fortes… Seguiremos apostando por lo emergente y a los toreros sevillanos les trataré a todos con cariño. No todos pueden estar, pero escucharemos a todos y veremos quienes pueden estar o quien se lo merece más, sin menospreciar a nadie.

—¿Habrá encuentros con aficionados?

—Sí, todo eso se va a hacer. Con aficionados, medios, abonados. Y cualquier escrito que llegue será estudiado y leído por Lances de Futuro. Hay sugerencias que vienen muy bien. Siempre se aprende y seguro que gente que conoce muy bien esta plaza nos aporta.

—¿Cuántos festejos prevé? ¿Qué tiene pensado para el arte del rejoneo?

—No me marco un número de festejos. Alguno más que el año pasado, quizás. Sobre los rejones aún no he pensado, pero es un tema muy interesante. Quizás recuperar el Domingo de Farolillos por la mañana…

—¿Qué planes tiene para el 12 de octubre?

—Tradicionalmente ha sido una fecha benéfica y en esa línea seguirá.