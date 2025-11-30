Suscríbete a
ABC Premium

toros

José María Garzón: «Paco Ojeda, José Tomás y Morante sería mi cartel soñado para un Domingo de Resurrección»

El nuevo empresario del coso maestrante desgrana como debe ser el toro de Sevilla, sus retos y preferencias

«Para confeccionar una Feria sin Morante hace falta la ayuda de Dios»

«Siempre soñé con ser algún día empresario de Sevilla, ahora me levanto por las mañanas y me pregunto si es verdad»

Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión Para más información
José María Garzón posa en la calle Betis con la plaza de la Maestranza en la otra orilla del río Guadalquivir
José María Garzón posa en la calle Betis con la plaza de la Maestranza en la otra orilla del río Guadalquivir Juan Flores
José Manuel Peña

José Manuel Peña

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con la vista puesta en devolver identidad y cercanía a la afición sevillana, José María Garzón desgrana su visión del toro, de la plaza y del futuro inmediato de la Maestranza. El empresario de Lances de Futuro apuesta por mantener a las mejores ganaderías, reforzar ... el vínculo con el público y situar de nuevo al coso en el pulso cultural de la ciudad. Agradecido por la confianza de los maestrantes y consciente del reto que asume, Garzón sueña con recuperar abonados, atraer a los jóvenes y estar a la altura de la ilusión que asegura haber despertado en Sevilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app