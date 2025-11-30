José María Garzón: «Paco Ojeda, José Tomás y Morante sería mi cartel soñado para un Domingo de Resurrección»

Con la vista puesta en devolver identidad y cercanía a la afición sevillana, José María Garzón desgrana su visión del toro, de la plaza y del futuro inmediato de la Maestranza. El empresario de Lances de Futuro apuesta por mantener a las mejores ganaderías, reforzar ... el vínculo con el público y situar de nuevo al coso en el pulso cultural de la ciudad. Agradecido por la confianza de los maestrantes y consciente del reto que asume, Garzón sueña con recuperar abonados, atraer a los jóvenes y estar a la altura de la ilusión que asegura haber despertado en Sevilla.

—¿Qué piensa del elenco ganadero?

—A Sevilla tienen que venir las mejores ganaderías, que son las que vienen. Las mejores ganaderías estarán. Quizá alguna novedad, puede ser, pero lógicamente la base son las corridas que embisten y las que embisten son las que vienen a Sevilla.

—¿Cómo es el toro de Sevilla para usted?

—Un toro con hechura, bien presentado, con importancia, pero armónico. Sevilla no pide un toro exagerado, sino un toro serio y bien hecho.

— ¿Habrá elenco ganadero en Navidad como es tradicional?

—Este año no será posible por el poco tiempo que tenemos, pero ya estamos trabajando en las ganaderías. La próxima semana la tenemos de campo.

—¿Cómo quiere conectar con el público?

—Quiero buscar la cercanía y ser abierto. Tener un contacto cercano con el aficionado porque antes que empresario, soy aficionado. Quiero que lo sientan como suyo e intentaremos estar a la altura de lo que el aficionado de Sevilla se merece.

—¿Qué papel debe tener la plaza en la vida cultural de la ciudad?

—La empresa debe estar cerca, hacer cosas y dar visibilidad. En otras plazas se ha hecho una 'Navidad taurina', que es algo que me encanta. Para este año, no hay tiempo, pero actividades como esa se irán viendo más adelante.

—¿Qué tal el trato con los Maestrantes?

—Magnífico, tratar con señores es un privilegio. Todo ha sido fluido, con la categoría que tiene cuando pasas por el Paseo Colón y ves la plaza de toros. Es la misma categoría la que me han demostrado de como se ha llevado todo. Mis propios hermanos me han preguntado que cómo no había dicho nada. Yo pienso que no había que decir nada, solo trabajar y ya está. Estoy muy agradecido porque han apostado por Lances de Futuro en vez de por otra empresa, que las hay, y muy buenas.

—¿Qué planes tiene para comunicación y redes?

—Seguir una línea moderna, como este año que hemos realizado un spot que se ha emitido en televisiones generalistas en prime time. Son proyectos que se maduran con mucho tiempo, aunque la inversión no es sencilla, pero evidentemente se harán y serán diferentes.

—¿Cuál es su mayor reto?

—No defraudar a la afición, estar a la altura de la ilusión creada, ese es mi mayor reto.

—¿Qué importancia tiene Sevilla para la tauromaquia?

—Sevilla es importantísima para el devenir de la tauromaquia. Sevilla y Madrid marcan el futuro de la Fiesta.

—¿Qué sueña para estos cinco años?

—Recuperar abonados, que vuelva la identidad que creo que se ha perdido un poco en el público de Sevilla, que la gente joven se acerque más a los toros y que quien entre por la plaza sienta algo especial.

—Como abonado de Sevilla. ¿Qué cartel le gustaría para el Domingo de Resurrección?

—Ahora soy empresario… paso palabra. Pero puesto a soñar me imagino uno grande, un Paco Ojeda, José Tomás y Morante sería el cartel soñado de los toreros que yo he visto. Paco Ojeda me impactó mucho. Aunque como empresario me habría gustado poder contratar a Curro Romero, pero no puede ser.

—¿Seguirá apoderando a Juan Ortega?

—Sí, por supuesto. Todo sigue exactamente igual con Juan. Es un torero muy sevillano con el corte que tanto gusta aquí.

—¿Le gustaría renovar cuando pasen los cinco años?

—Primero me lo tengo que ganar, cuando me lo gane hablaremos de eso.

—¿Cómo le gustaría que lo recuerden?

—Como un aficionado que no defraudó, que creó ilusión y aportó su granito de arena.