José Manuel Tristán, director de la banda de Tejera: «La música no puede sonar si los toreros no están en su sitio»

La banda de música Maestro Tejera constituye la indiscutible banda sonora de los toros en la plaza de la Maestranza. Su presidente y director, José Manuel Tristán, atiende a este periódico después de una Semana Santa casi plena que la formación musical ha encadenado sin ... solución de continuidad con el programa taurino de la Feria de Abril, en el que se encuentra inmersa estos días.

—La agenda de Tejera es muy apretada. No ha terminado la Semana Santa cuando ya está con los toros.

—Sí, esa es la realidad de esta banda desde hace más de cien años. Hay algún documento en la Maestranza que tenemos que sacar que muestra que llevamos más tiempo del que hasta ahora estaba documentado. Lo llevamos con naturalidad. Ha habido años en los que el Domingo de Resurrección estábamos tocando 'La Estrella Sublime' por la mañana y los pasodobles de los toros por la tarde. De hecho, en nuestros ensayos de Cuaresma hay veces que mezclamos marchas y pasodobles porque no da tiempo de ensayar. Después termina la Feria y empezamos ya con las procesiones de gloria y el Corpus. No desconectamos.

—¿Cómo se afronta la responsabilidad de la banda en la plaza de la Maestranza?

—Pues eso, con mucha responsabilidad. Son decisiones que tengo que tomar en cuestión de segundos prácticamente, si tocar, no tocar o cortar. Va dependiendo de cómo vaya viendo la faena. Tengo que decidir muy rápido y a veces fallo. Se me pasan faenas en las que debería tocar; otras que parece que van para arriba se vienen abajo y al revés. Algunas faenas son rotundas y no dan problemas, como la de Morante el jueves, pero otras son más dudosas y ahí entra ya mi criterio, sin influencia de nadie. Para bien o para mal, es mi decisión y la asumo. En la Maestranza no se toca al segundo o tercer muletazo, sino que se espera un poco.

—Ese criterio se ha ido trabajando y reforzando con la experiencia y el paso de los años.

—Claro, aunque no deja de ser una decisión personal. Afortunadamente, se mantiene una línea de exigencia, y hay que tocar cuando hay que tocar. No porque a mí me guste más un torero se le toca más que a otro. Lo que a mí me ocupa y me preocupa es que lo que esté en el ruedo sea merecedor o no de música y ahí esté yo para darme cuenta de ello, empezar a tocar o no.

—Aunque la música es un complemento, influye mucho tanto en la actitud de los matadores de toros como en la del propio público.

—Claro. Yo no hablo con toreros, prefiero mantenerme al margen para que nadie pueda pensar que tengo preferencias. Pero sé que para los toreros es un estímulo que empiece a sonar la música y se vienen arriba. Sin embargo, la banda no tiene que estar para animar ni para espolear a los toreros. Los toreros tienen que estar en su sitio y, hacerlo bien. Cuando eso pasa, habitualmente, la música suena. Cuando no, no puede sonar. No podemos igualar todas las faenas, eso no ha pasado ni espero que pase nunca.

—¿Cuántos pasodobles componen el repertorio de la banda?

—71 pasodobles.

—¿Tienen preferencias los toreros por unos u otros, hacen peticiones de que se les toque alguno en concreto?

—Sí, me las hacen llegar. Gusta mucho 'Manolete', gusta mucho 'Dávila Miura', 'La concha flamenca'... los clásicos. Si el torero se encuentra más a gusto toreando con un pasodoble determinado, a mí me da igual uno que otro. Demasiado tiene con ponerse delante del toro y torear bien, o intentarlo.

—¿Tiene algún ejemplo de pasodobles que le hayan pedido los toreros?

—Claro. A José María Manzanares le gusta 'Cielo andaluz'. A Juan Ortega, 'Manolete'. Siempre que puedo, intento que suenen.

—¿Cuál es su pasodoble preferido?

—Me gustan varios. Me gusta 'Suspiros de España', que creo que es el pasodoble de los pasodobles. También el que le gustaba a mi padre, 'La Giralda', y 'Cielo andaluz' también. Son los tres pasodobles que más me gustan para una buena faena, pero hay muchos: 'Manolete', 'Gallito'... un repertorio tremendo.