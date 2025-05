La confianza crea osadía, mala praxis, quizás por ello me atreví a recriminarle (cariñosa y respetuosamente) a Pepe Luis Vázquez Silva, el por qué sus faenas eran tan cortas y se iba a coger la espada justo cuando tenía aquello en ebullición, «Cuando ya mi ... corazón me dice hasta aquí, pues me he sentido, ya me digo a mí mismo, ¿para qué más? Sería forzado seguir». Naturalmente yo sabía de su respuesta, pero yo quería que él hubiese llegado a más, pues por arte y sentimiento siempre pensé que debía ocupar un mayor estatus. Pero cada cual es cada cual, y es que no se puede ser más sencillo, humilde y auténtico de lo que fue Pepe Luis Vázquez, el niño de Pepe Luis, si, un hombre bueno cuya nobleza dejó en el albero tantas cosas que jamás olvidaré, o para ser más certero... no fueron tantas ni tan pocas, sino las justas... para ser lo que tuvo que ser. Y es que no hay mayor termómetro que el corazón, ese que te dice la medida de lo que eres, en ese no traicionarse jamás ni salirse de las formas de uno mismo. Es posible que el cerebro no entienda tantas cosas del corazón y cada órgano llegue a disociarse en una especie de divorcio, cuando la cabeza te pide que no hagas esto pero el corazón te hace hacer... lo que verdaderamente sientes. Pepe Luis era todo sentimiento, todo flamencura, cuando al natural dejaba volar el vuelo y acompañaba a la embestida con simpar donaire en sus muñecas. La gracia, esa tan cantada en él, era realmente debida al ritmo que sabía imprimir al toro. Decir el toreo, de manera tan susurrante que parecía callada, ésa era su gracia, la timidez era a su vez su grandiosidad, esa que a veces jugaba en su contra, sí, pero son esas peculiaridades de las que uno no puede renegar, pues sería dejar de ser. El toreo de Pepe Luis era como una soleá; hablada, que no cantada, que es el verdadero cante, dolor templado y acompasado en su medio pecho. Yo sabía de sus fatigas, y él de las mías, cada cual las lleva como puede, interiorizadas... pero entre sufridores uno se entiende. Quería dejar esta última firma con su recuerdo, aún tan reciente, el de un torero que, hablando y diciendo poco, ya decía mucho, pues te hablaba por dentro, con ese lenguaje de lo clásico, de aquel que ya por sangre posee el testimonio de su estirpe.

