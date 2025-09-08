Suscríbete a
ABC Premium

La taurina de ABC

Javier Zulueta: «Quiero ser un torero para la historia, que marque una época y haga de la tauromaquia algo grande»

El toricantano de la próxima Feria de San Miguel habla con ABC de Sevilla a 20 días de su cita con la historia

Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión Para más información
Javier Zulueta junto al cartel anunciador del día de su alternativa
Javier Zulueta junto al cartel anunciador del día de su alternativa Víctor rodríguez
José Manuel Peña

José Manuel Peña

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tiene 20 años, la miel en los labios y el temple en sus muñecas. En veinte días este niño que es un hombre desde hace años cumplirá su sueño, que no su meta. Javier Zulueta, el niño del alguacilillo, el nieto del 'Lebrija', tomará la ... alternativa el próximo 28 de septiembre en Sevilla el domingo de San Miguel junto a Morante de la Puebla como padrino, Roca Rey como testigo y toros de Núñez del Cuvillo. Su Sevilla le espera, esa que le vio jugar en el patio de caballos y proclamarse campeón del certamen de jóvenes valores. Hoy el torero de la empresa, pupilo de la familia Valencia Canorea, se cita con ABC de Sevilla en torno al coso del Baratillo para soñar despierto con el día de su alternativa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app