Javier Zulueta corta un rabo en la 'Corrida Pinzoniana' de Palos de Frontera

Gran triunfo de la terna en la XV edición de la Corrida Pinzoniana que se celebra en la población onubense de Palos de la Frontera, en la que se han cortado un total de nueve orejas y un rabo, saliendo a hombros los tres actuantes de la corrida mixta del coso del Descubrimiento.

El diestro Javier Zulueta ha mostrado un gran nivel en su segunda actuación como matador de toros y ha cortado un rabo. El sevillano -que tomó la alternativa el pasado domingo en la Feria de San Miguel de Sevilla- ha entendido muy bien a los dos toros de su lote, a los que ha sacado todo el partido posible, brillando especialmente en la faena al quinto, al que ha sobado con buen oficio hasta hacerlo, llegando a torearlo con enorme calidad al natural.

La rejoneadora francesa Lea Vicens ha cortado hasta 4 orejas en una vibrante tarde, mientras que la novillera madrileña Olga Casado ha paseado un apéndice de cada uno de sus oponentes.

Coso del Descubrimiento de Palos de la Frontera. XV Corrida Pinzoniana. Sábado, 4 de octubre de 2025. Tres cuartos de entrada. Se lidiaron dos reses para rejones de Soto de la Fuente, dos toros de Núñez del Cuvillo y dos novillos de Julio de la Puerta.

Lea Vicens: dos orejas y dos orejas. Sale a hombros.

Javier Zulueta: oreja y dos orejas y rabo. Sale a hombros.

Olga Casado: oreja y oreja. Sale a hombros.