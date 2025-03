Ginés Marín: «He podido disfrutar como nunca lo había hecho en Sevilla»

Espárrago, el primer toro de Ginés Marín, fue despedido del coso con una ovación. En las dos orejas que se ha llevado el diestro, el animal tuvo mucha responsabilidad como reconocía el jerezano: «Ha sido un gran toro, muy bravo y con mucha clase. Lo he podido gozar». Marín admite que esta tarde se ha quitado una espinita con una plaza difícil para él: «He podido disfrutar como no lo había hecho. Añoraba sentir esto en Sevilla. Es una plaza que me ha costado siempre mucho trabajo». Lo cierto es que el presidente no tardó en confirmar la segunda oreja, firmando una actuación soñada para el diestro que pudo ser redonda.

Por eso lo intentó hasta la extenuación con Palestino para conseguir abrir la puerta del Príncipe. Pero no fue posible, a diferencia de su primer toro, éste no le ayudó ni tan siquiera lo justo para que el diestro, muy ambicioso, triunfara: «Con ocho o diez arranques le habría podido cortar la oreja. Pero se vino pronto abajo». En la parte final de la faena, el jerezano vislumbró una posibilidad: «Hubo un momento que pude meter algún muletazo con temple, pero poco más».

El rejoneador luso Antonio Ribeiro Telles abría la tarde de toros y antes de enfrentarse a Núfar se mostraba muy ilusionado y con una premisa marcada a fuego: «Voy a intentar ganarme el respeto de esta plaza y de su público». Y lo hizo porque a pesar de que no fue una faena para el recuerdo, le regaló una ovación que agradeció mucho el cabaleiro: «He tenido momentos en los que me he sentido a gusto. La gente se ha portado muy bien conmigo y se lo agradezco mucho».

El longevo rejoneador, que ya ha cumplido 60 años, recordó a su padre que toreó en 1970 en Sevilla y que hace años le dio un consejo: «Sevilla tiene un sabor muy especial, ya me lo dijo mi padre, que tenía que torear aquí para saber lo que era». A Ribeiro Telles, que han ido a verlo muchos aficionados portugueses, le hubiera gustado firmar otra actuación, aunque «alguna dignidad» defendió que ha tenido esta tarde. Morante le dio un cariñoso abrazo cuando se bajó del caballo.

El reto era supremo para Morante después de haber hecho historia y con tamaña responsabilidad y todo el interés centrado en su persona salió al ruedo. «Cómo administrar una tarde después de aquello. Ya uno no sabe qué hacer más cuando el triunfo llega a su logro máximo«, se preguntaba. Y acarició algo de aquellas sensaciones en su primer toro a pesar de que al inicio no prometía: »Salió de una forma fea , escarbando la arena pero poco a poco fue sabiendo estar y me he sentido bien a ratos«.

Más difícil se lo puso su segundo toro al de la ribera del Guadalquivir: «Iba muy suelto, con la vista desparramada. He pasado un mal trago por ese estilo que tenía de ir andando por ahí«. La plaza lo despidió a pesar de todo con palmas por el recuerdo aún de lo sucedido el miércoles de Feria.

Cayetano mimó a su primero de la tarde, esperando sacarle partido pero no obtuvo la recompensa deseada: «Desde el principio se vio que el toro era tardo. He intentado cuidarlo y que la faena fuese rápida porque sabía que no iba a aguantar mucho. A veces se quedaba, otras se metía en la muleta, pero cuando el toro no se mueve es muy difícil conectar con el público. Ha sido una lástima«. Tampoco tuvo suerte con el segundo de su lote, que fue el peor de la tarde. El diestro se fue decepcionado. Se le vio contrariado al matar al animal con una buena estocada y con gesto muy serio se marchó de la plaza.