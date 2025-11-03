Suscríbete a
Carlos Mazón anuncia su dimisión: «Ya no puedo más»

El funeral por Rafael de Paula se oficiará este martes en la iglesia de Santiago de Jerez

Los restos mortales del torero se están velando en el tanatorio Mémora, junto al cementerio de Nuestra Señora de la Merced

Rafael de Paula, el palo cortado del toreo

Jerez y el toreo dan su último adiós al maestro Rafael de Paula: «Su legado será eterno»

Rafael de Paula, en plena faena en la plaza de toros de Jerez
Rafael de Paula, en plena faena en la plaza de toros de Jerez Díaz Japón

S. T.

El funeral por el alma del diestro Rafael de Paula,fallecido este domingo a los 85 años de edad, se celebrará este martes en la iglesia de Santiago a las 12.00 de la mañana. Será en su barrio, donde su familia, amigos y todo el pueblo de Jerez podrán despedirse de esta leyenda del toreo y de la historia de la tauromaquia.

