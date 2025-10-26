Suscríbete a
toros

La Fundación de Estudios Taurinos, primer galardón «Al Silencio» del Club Taurino de Sevilla

La entrega de la distinción tuvo lugar este viernes en la sede del Club Náutico de Sevilla

Foto de familia de la entrega del premio «Al Silencio» que otorga el Club Taurino de Sevilla
José Manuel Peña

Sevilla

La noche del viernes 24 de octubre quedó marcada por el aroma clásico del toreo sevillano. En los salones del Club Náutico, a orillas del Guadalquivir, el Club Taurino de Sevilla entregó su I Premio «Al Silencio», distinción con la que se pretende reconocer ... la labor callada y constante en favor de la cultura taurina.

