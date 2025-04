Fermín Bohórquez, sincero: «Ha sido un desastre»

Dio para poco lucimiento la corrida de este martes en la Maestranza de Sevilla. Los toros de Fermín Bohórquez apenas propiciaron momentos para el lucimiento de los toreros Curro Díaz, Rubén Pinar y Ramón Collado. El ganadero, desde luego, no pudo ser más sincero a la hora de valorar la corrida de sus astados al declarar que «estoy hecho polvo, ha sido un desastre. Tenía ilusión en algunos toros, y no me disgustaba ninguno. Tenían poco fondo y ha sido una corrida apagada, estoy bastante desilusionado. Algunos toros eran hermanos de toros buenos del año pasado». El ganadero tiene dos corridas más en Sevilla, algo que le puede servir para remontar ya que «el comienzo es bastante mejorable».

El torero Curro Díaz señalaba respecto a su primer toro que «se vació muy pronto. Lo único que podía hacer era tirar del toro con firmeza, merece la pena pisar el acelerador, aunque nunca quiere uno que le peguen una voltereta. Desde el primer momento con el primer capote se ha dejado, y la gente ha reconocido eso, que lo he intentado».

Eso sí, se lamentó con el cuarto toro de la tarde porque «ha tenido poca vida». Eso sí, eso no impide que el diestro se muestre contento por estar en Sevilla, señalando que es un «gustazo torear aquí, porque me ha permitido hacer las cosas despacio. No ha sido el triunfo que yo venía buscando pero esta es la plaza más bonita del mundo. Si ese toro me regala diez o doce naturales… La gente aquí en Sevilla entiende la forma de torear. Ha sido muy bonita la ovación».

Por otra parte, Román Collado lamentaba que «me hubiese gustado torear más a gusto. La clave era darle aire, a mi me gusta el toreo de cerca, cogiéndolos abajo, pero es que el toro no pasaba y tenía que jugar con la inercia».