Federico Arnás invita al lector a jugar y a aprender con su libro '¡Y qué sabré yo... de toros!'

El periodista y cronista taurino Federico Arnás se pasó este sábado 1 de noviembre por la Feria del Libro de Sevilla para firmar la nueva obra con la que vuelve al panorama editorial, titulada '¡Qué sabré yo… de toros!', un libro ingenioso ... y didáctico que propone al lector 365 preguntas con tres posibles respuestas y una solución, al modo de un trivial taurino que pone a prueba la memoria, la curiosidad y el conocimiento del aficionado. Dividido en once capítulos e ilustrado con los dibujos de Vicente Arnás, el volumen ofrece un recorrido tan ameno como riguroso por los grandes temas de la tauromaquia: plazas míticas, historia, arte, periodismo, reglamentos y anécdotas que conforman el vasto universo del toreo.«Este libro es una cura de humildad para los que decimos saber de toros, hay que diferenciar entre saber y entender», afirma el autor.

La publicación llega tras el éxito de '¡Qué sabrás tú… de toros!' (2023), que ya alcanza su quinta edición. Arnás explica que este nuevo título surge «del deseo de completar lo que quedó en el tintero y de responder a las preguntas que los lectores me han ido planteando». El periodista madrileño, con casi medio siglo de experiencia como cronista taurino en TVE, ha elaborado esta obra a partir de su extensa biblioteca personal y de los conocimientos acumulados durante toda una vida dedicada a la fiesta: «Yo he sido el primero en hacerme preguntas, y he investigado sobre ello. Es un libro para leer conjuntamente o de forma convencional, es para todos los públicos».

Sevilla y la erudición divertida

Uno de los capítulos más atractivos está dedicado a Sevilla y su plaza de toros. En él, Arnás plantea cuestiones tan curiosas como el número de arcos que tiene el coso, el año en que se instaló su alumbrado eléctrico o las películas que se rodaron en el ruedo. Pequeños tesoros de historia y cultura que convierten la lectura en un paseo por los rincones más simbólicos del toreo, salpicado de anécdotas y datos que solo un erudito de su talla podría rescatar.

El periodismo, el arte y los reglamentos

El libro dedica otro bloque al periodismo taurino, donde repasa los hitos de la comunicación en torno al toro: el primer programa radiofónico sobre la materia, el primer encierro de Pamplona retransmitido en directo por TVE o la primera corrida emitida desde Francia. En el apartado de 'Arte y cultura', el escritor relaciona la tauromaquia con la literatura, el cine y la música. Preguntas como quién pronunció la célebre frase «Belmonte acabó con el toreo», ¿Machado o Cernuda?, ¿a qué plaza acudió por ultima vez Unamuno?, ¿qué término taurino empleó Calderón de la Barca o cuántos toreros han ganado un Goya?... convierten el test en un juego de sabiduría cultural. Incluso se rastrea la presencia de pasodobles en deportes como el baloncesto, balonmano o hockey, muestra de cómo el eco del toreo se filtra en la vida cotidiana.

También se reserva espacio para los reglamentos y normas de la fiesta, con preguntas que ilustran la evolución del espectáculo: ¿cuándo se introdujo la figura del veterinario en las plazas?, ¿en qué año se aprobó el uso del peto?, o qué decisión insólita tomó un presidente en 1919. Todo ello ofrece un repaso tan didáctico como entretenido a los entresijos del toreo reglado.

Los toros más allá de España

Arnás amplía su mirada al plano internacional con un capítulo dedicado a los toros fuera de nuestras fronteras. En él rescata episodios sorprendentes ocurridos en México, Perú, Francia, Uruguay, Colombia e incluso en Londres, donde, efectivamente, se celebraron festejos taurinos. Estos datos poco conocidos demuestran que la tauromaquia ha sido, y sigue siendo, un fenómeno cultural global, capaz de trascender épocas y geografías.

El escritor comenta que presentar este libro en distintos sitios le ha hecho que gente le cuente historias de cada lugar de origen. «Este trabajo es producto de la inquietud de muchos aficionados, yo he investigado para ver si era cierto lo que contaba la tradición oral. Por lo tanto muchas preguntas son experiencias vitales con los lectores».

Cincuenta años de oficio y pasión

Nacido en Madrid en 1957, Federico Arnás es una de las voces más reconocidas del periodismo taurino. Desde 1977 trabaja en TVE, donde ha participado en programas como Toros-2, Zarabanda, La Tauromaquia y, sobre todo, Tendido Cero, del que fue director entre 2004 y 2020. Ha sido coordinador de contenidos taurinos, narrador de retransmisiones, subdirector del Canal Toros de Vía Digital y colaborador en radio y prensa escrita —especialmente en 6 Toros 6—. Actualmente sigue vinculado a la actualidad taurina como comentarista en Telemadrid y colaborador del programa Clarín, de RNE.

Con '¡Qué sabré yo… de toros!', Arnás firma un libro que invita a aprender jugando o, como él mismo resume, «a jugar aprendiendo». Una obra que combina rigor, humor y amor por la fiesta, y que reivindica a la tauromaquia no solo como un espectáculo, sino como una manifestación cultural, histórica y emocional profundamente arraigada en la identidad española. A la pregunta si habrá un tercer libro su contestación es clara, «ya hay 730 preguntas que resolver entre los dos primeros libros. Yo mientras tanto seguiré profundizando en la historia e investigando».