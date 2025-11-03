Suscríbete a
ABC Premium

Literatura Taurina

Federico Arnás invita al lector a jugar y a aprender con su libro '¡Y qué sabré yo... de toros!'

Se trata de la continuación de una obra que combina erudición, entretenimiento y pasión por la fiesta, ilustrada por Vicente Arnás y editada por El Paseíllo

Federico Arnás firma sus obras en la Feria del Libro de Sevilla
Federico Arnás firma sus obras en la Feria del Libro de Sevilla abc
José Manuel Peña

José Manuel Peña

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El periodista y cronista taurino Federico Arnás se pasó este sábado 1 de noviembre por la Feria del Libro de Sevilla para firmar la nueva obra con la que vuelve al panorama editorial, titulada '¡Qué sabré yo… de toros!', un libro ingenioso ... y didáctico que propone al lector 365 preguntas con tres posibles respuestas y una solución, al modo de un trivial taurino que pone a prueba la memoria, la curiosidad y el conocimiento del aficionado. Dividido en once capítulos e ilustrado con los dibujos de Vicente Arnás, el volumen ofrece un recorrido tan ameno como riguroso por los grandes temas de la tauromaquia: plazas míticas, historia, arte, periodismo, reglamentos y anécdotas que conforman el vasto universo del toreo.«Este libro es una cura de humildad para los que decimos saber de toros, hay que diferenciar entre saber y entender», afirma el autor.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app