El Fandi y Escribano, a hombros entre la alegría de Utrera

Hoy me estreno en el rey de los medios de comunicación escrita en este país, y no podía ser en otro lugar que en el pueblo de mi mujer, donde nació mi abuela materna y donde contraje matrimonio ante la Virgen de Consolación, Consuelo de la Campiña sevillana y motivo por el que hoy se celebra este festejo mayor dentro de la Feria y Fiestas de Utrera.

Gran ambiente en el Coso de la Muleta, recibiendo al primero, El Fandi, con tres largas cambiadas, y un ramillete de verónicas. Galleo por chicuelinas, algo acelerado para llevarlo al caballo, que remató con un quite variado. Compartió banderillas con Escribano en un tercio que hizo disfrutar a los tendidos.

En la muleta recibió de rodillas, toreando largo y con ayudados por alto. Toro que al que con clase y calidad le faltó bravura, rajándose pronto. Ante su nobleza el granadino realizó su faena en la primera raya de picar, dejando buen sabor de boca en el público sobre todo por el pitón derecho. Lo despachó con una estocada baja tras aviso y un descabello, cortando dos orejas más que generosas.

En el segundo de su lote volvió a lucirse en banderillas con los sones de 'Suspiros de España' ante un toro al que se le castigó en el caballo. Se lo llevó a los medios e intentó sacarle partida a un toro parado al que le dio toda la fiesta que tuvo. Se rajó y terminó la faena en la puerta de chiqueros jaleado por un alegre público. Lo mató de estocada entera fulminante. Dos orejas y rabo ante un público a favor.

El Fandi, arrodillado ante uno de sus toros Rafa Florido-Empresa Hermanos Durán

También con larga cambiada recibió Escribano a su primero, y ya a la verónica se paró el grande y hondo astado salmantino. Variado tercio de banderillas compartiendo, con un último par al quiebro y violín de Escribano de perfecta ejecución.

Lo intentó por ambos pitones muy voluntarioso dejando buenos muletazos ante un toro que poco o nada dijo. Estuvo muy por encima el de Gerena, que lo despachó de estocada entera, cortando dos orejas.

Escribano en un lance con la muleta Rafa Florido-Empresa Hermanos Durán

Bonito recibo a la verónica al quinto de la tarde, luciéndose de nuevo en banderillas. Comenzó muy templado la faena por estatuarios, paso a torearlo largo por la derecha dejándose el negro chorreado con el que pudo lucirse también al natural. Gran arrimón con cartucho de pescado incluido para terminar con manoletinas. El público empezó a pedir el indulto, entreteniéndose el diestro mientras miraba al palco, matando al segundo intento tras resbalar la espada sobre el lomo en el primer envite. Estuvo bien el presidente aguantando la presión del respetable ante un toro con clase pero manso. Cortó dos orejas y rabo tras aviso, y pañuelo azul.

Deslucido recibo capotero el de Durán, pasando a un mal tercio de varas. Otro toro hondo, puro Murube, al que no quiso dejar sin un quite por chicuelianas.

Brindó el toro al maestro Paco Ojeda, complicado al que quiso enseñar los caminos el utrerano, le puso voluntad sobre todo por el pitón derecho por donde se dejó algo más. Estocada que hizo guardia. Tuvo que de descabellar en varias ocasiones siendo avisado. Palmas con saludos desde el tercio.

Tampoco tuvo suerte el torero local con el que el que cerró plaza, que brindó a su pueblo. Disposición ante un toro imposible. Lástima que a pesar de sus buenas maneras no pudo lucirse el que más lo necesitaba del cartel. Ojalá y le den más tardes a este torero para que pueda rodarse. Lo despachó con dos pinchazos previos a una buena estocada. Oreja.

FERIA DE CONSOLACIÓN DE UTRERA Coso de la Mulata. Viernes, 5 de septiembre de 2025. Algo más de media plaza en tarde calurosa. Se lidiaron toros de Castilleja de Huebra (1,3,4,5,6) y José Manuel Sánchez (2). Corrida desigual pero bien presentada en su conjunto de puro encastre Murube-Urquijo. De noble juego, mansa en su conjunto y de poco fondo. Destacando el primero con más clase y el quinto al que se le dió la vuelta al ruedo.

