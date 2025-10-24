La tertulia taurina 'Los 13' designa a Fabio Jiménez como mejor novillero de la temporada en Sevilla

La Tertulia Taurina 'Los 13 del Baratillo' ha designado a Fabio Jiménez como el mejor novillero con picadores de la temporada en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. El riojano cuajó una importante actuación el pasado mes de junio ... donde logró cortar una oreja a un novillo de la ganadería de Julio de la Puerta.

En la tertulia han destacado la clase, el compromiso y la personalidad de esta joven promesa que ha cuajado una importante temporada culminada con la alternativa el pasado 15 de agosto en su localidad natal de Alfaro, de manos de Diego Urdiales y con Alejandro Talavante como testigo.

La votación se celebró este jueves, sumando el premiado la gran mayoría de los votos emitidos. De esta forma la entidad sevillana premia el mejor toreo de un novillero ejecutado en las novilladas de abono de la pasada temporada. Jiménez es el trigésimo segundo premiado en los casi 50 años desde la creación de la tertulia.

La Tertulia 'Los 13' -con casi medio siglo de antigüedad- es una entidad taurina de de prestigio en la capital hispalense, caracterizada por el fomento y la difusión de la fiesta de los toros, premiando cada año al novillero con picadores más destacado de la temporada en el coso del Baratillo. La tertulia vivió un profundo proceso de renovación el pasado otoño con la incorporación de savia nueva.

Mario Triana (1978) fue el primer diestro en recibir el galardón, que representa la Puerta de Toriles del coso del Baratillo. Desde entonces, la nómina de triunfadores es bastante amplia: Pepe Luis Vázquez (1979), Curro Durán (1981), Lucio Sandín (1983), Emilio Oliva (1984), Fernando Cepeda (1986), Domingo Valderrama (1988), Julio Aparicio (1989), Manuel Caballero (1990), Joaquín Díaz (1991), Pedrito de Portugal (1993), Vicente Barrera (1994), Cristina Sánchez (1995), Luis Mariscal (1996), El Juli (1998), Manuel Escribano (2002), Jesuli de Torrecera (2003), Salvador Cortés (2004), Oliva Soto (2006), Miguel Ángel Delgado (2007), Esaú Fernández (2010), Gonzalo Caballero (2012), Lama de Góngora (2013), José Garrido (2014), Roca Rey (2015), Daniel García Navarrete (2018), Rafael González (2019), Manuel Perera (2021), Isaac Fonseca (2022), Curro Durán (2023) y Aarón Palacio (2024).