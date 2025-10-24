Suscríbete a
toros

La tertulia taurina 'Los 13' designa a Fabio Jiménez como mejor novillero de la temporada en Sevilla

Premia al torero de Alfaro por su actuación el pasado mes de junio en la Maestranza

Fabio Jiménez con la oreja que cortó en Sevilla el pasado 26 de junio de 2025
Fabio Jiménez con la oreja que cortó en Sevilla el pasado 26 de junio de 2025
José Manuel Peña

Sevilla

La Tertulia Taurina 'Los 13 del Baratillo' ha designado a Fabio Jiménez como el mejor novillero con picadores de la temporada en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. El riojano cuajó una importante actuación el pasado mes de junio ... donde logró cortar una oreja a un novillo de la ganadería de Julio de la Puerta.

