Éxito rotundo en Baza con la salida a hombros de Sebastián Fernández, Fortes y Borja Jiménez

La corrida mixta celebrada este viernes en la localidad granadina de Baza resultó todo un éxito y una oda a la fiesta del toreo. Un total de diez orejas y tres rabos se cortaron en un festejo en el que el rejoneador Sebastián Fernández ... y los diestros Fortes y Borja Jiménez salieron a hombros de la plaza en una tarde inolvidable en plena Feria de Baza.

El rejoneador Sebastián Fernández recibió a su primer toro a portagayola con su caballo Seda Gris, yendo a más en el tercio de banderillas con California ante un toro bastante parado con el que tuvo que hacerlo todo en una actuación de mucha entrega. Mató de pinchazo, rejón y descabello. Oreja.

Sebastián Fernández puso un solo rejón de castigo al cuarto, un toro que le ayudó más que su primero y en el que brilló en el tercio de banderillas con Luna de miel y sobre todo con Judío -adornándose con cabriolas y piruetas- y Atrapasueños en las vibrantes cortas. Mató de rejón efectivo y cortó dos orejas y rabo.

Se lidiaron dos toros de Soto de la Fuente para rejones y cuatro de Salvador Domecq, bien presentados y de juego variado.

Fortes cuajó una actuación muy completa en su primer toro. De salida lo toreó bien a la verónica rematando con bonitas medias. En la muleta exprimió a su enemigo, un toro al que le costó ir hacia adelante pero al que supo esperar y consentir en una faena a más que comenzó de rodillas y terminó con buen toreo por ambos pitones. Labor de mérito y autenticidad. Pinchazo, estocada y descabello. Dos orejas.

Fortes se encontró en quinto lugar con un toro deslucido en la muleta que no paraba de echar la cara arriba y embestir a la defensiva. Nunca le volvió la cara el diestro malagueño, tragando y mostrándose muy superior al enemigo. En la fase final se pegó un serio arrimón y mató de estocada que no fue suficiente, teniendo que descabellar. Oreja.

Borja Jiménez dio una lección de superioridad en el primero de su lote. Faena de absoluto dominio técnico que le llevó a hacer una faena completa a un toro noble al que entendió a la perfección de principio a fin. Borja fue en Baza un torero en sazón, dejando una excelente imagen desde el bonito comienzo agarrado a tablas hasta el final con un parón de dominio absoluto. Mató de estocada y cortó los máximos trofeos.

Menos opciones dio a Borja el sexto, más parado y al que había que extraer literalmente los muletazos. El sevillano lo consiguió dando muletazos muy meritorios de uno en uno, sobresaliendo un toreo poderoso al natural. De nuevo mostró su gran momento Borja Jiménez, muy metido siempre en la faena y muy importante con el toro. El final fue impactante por el parón y los desplantes. El público terminó con gritos de torero, torero. Mató de estocada al segundo intento y cortó un rabo.