Éxito rotundo en Baza con la salida a hombros de Sebastián Fernández, Fortes y Borja Jiménez

Entre los tres protagonistas del cartel sumaron un total de diez orejas y tres rabos en una completa tarde de toros

Los tres protagonistas en Baza salieron a hombros de la plaza
Los tres protagonistas en Baza salieron a hombros de la plaza Toromedia

S. T.

La corrida mixta celebrada este viernes en la localidad granadina de Baza resultó todo un éxito y una oda a la fiesta del toreo. Un total de diez orejas y tres rabos se cortaron en un festejo en el que el rejoneador Sebastián Fernández ... y los diestros Fortes y Borja Jiménez salieron a hombros de la plaza en una tarde inolvidable en plena Feria de Baza.

Descarga la app