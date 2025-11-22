Suscríbete a
toros

El empresario José María Garzón logra la gestión de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla

Garzón estará los próximos 5 años y también está al frente de otras plazas de relevancia como Santander y Córdoba

Sustituye a la Empresa Pagés después de casi un siglo al frente del coso sevillano

Marcelo Maestre León toma posesión como nuevo Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla

José María Garzón
José María Garzón abc
José Manuel Peña

José Manuel Peña

Sevilla

La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla tendrá un nuevo gestor a partir de la próxima temporada y para los próximos cinco años. Este sábado se ha acordado que el empresario José María Garzón se haga cargo de esta responsabilidad, ... en lo que supone uno de los momentos más determinantes en la historia del coso hispalense. Garzón es uno de los gestores más reconocidos a nivel nacional, ya que bajo su cargo están otras plazas nacionales como son los casos de las de Santander o Córdoba, entre muchas otras.

