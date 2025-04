En directo, la corrida de toros del Domingo de Resurrección en la Maestranza de Sevilla

Las expectativas son máximas en la tarde de este Domingo de Resurrección en Sevilla con un cartel de alto voltaje. Morante de la Puebla, Talavante y Daniel Luque lidiarán reses de Núñez del Cuvillo en el festejo que supone el arranque de la temporada en la Real Maestranza de Caballería.

Sigue nuestro directo para no perderte ni un detalle del festejo.

El torero extremeño tiene otras dos corridas más en el abono: lunes de farolillos junto a Morante de la Puebla y José María Manzanares (que según ha podido saber ABC podría no torear por un problema de salud mayor del anunciado), y el sábado de la Feria de San Miguel, junto a Daniel Luque y Borja Jiménez.

El torero de Gerena arranca esta temporada de la mano de la familia Lozano , considerada como una de las casas de apoderamiento predilectas por las grandes figuras del toreo. Considerado como el torero total, Daniel Luque no sólo lidiará tres ganaderías de prestigio durante la feria, sino que pidió a la empresa Pagés los toros de Victorino como gesto con la afición de la Maestranza.