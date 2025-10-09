Diegos Bastos rompe la relación de apoderamiento con Óscar Fernández

El novillero Diego Bastos ha roto su relación de apoderamiento con el empresario Óscar Fernández. El empresario de Calasparra ha llevado la carrera de este prometedor valor de la tauromaquia salido de la Escuela de Sevilla durante las últimas tres ... temporadas. Ambos han decidido de mutuo acuerdo dar por finalizada su relación de apoderamiento y se han deseado suerte en el futuro.

El sevillano ha toreado este año 10 novilladas en lugares tan importantes como Sevilla, Madrid y Santander. Ahora espera un nuevo mentor que le ayude a conseguir el reto de tomar la alternativa y poder consolidar su prometedora carrera.

