toros

Diegos Bastos rompe la relación de apoderamiento con Óscar Fernández

El novillero sevillano ya no será apoderado por el empresario de Calasparra, quien lo ha acompañado durante las últimas tres temporadas

El novillero Diego Bastos, saliendo a hombros de la plaza de toros de Constantina
El novillero Diego Bastos, saliendo a hombros de la plaza de toros de Constantina ABC
José Manuel Peña

Sevilla

El novillero Diego Bastos ha roto su relación de apoderamiento con el empresario Óscar Fernández. El empresario de Calasparra ha llevado la carrera de este prometedor valor de la tauromaquia salido de la Escuela de Sevilla durante las últimas tres ... temporadas. Ambos han decidido de mutuo acuerdo dar por finalizada su relación de apoderamiento y se han deseado suerte en el futuro.

