Diego Ventura, a pesar de su trofeo: «No han sido los toros que yo esperaba y tendremos que esperar otro año más»

La corrida de rejones de la Feria taurina de Sevilla saldó con un empate entre el sevillano Diego Ventura y del navarro Guillermo Hermoso de Mendoza, que cortaron una oreja cada uno en una tarde taurina en la que los astados no dieron el juego que deseaban los caballeros rejoneadores. Ventura, a pesar de cortar una oreja al segundo de su lote, no se mostraba feliz con el resultado: «No han sido los toros que esperaba en mi lote y no me han permitido hacer el toreo que me hubiera gustado. Las ganaderías son así y es lo que hay. He tenido que hacer una faena a base de pundonor, de tragar mucho, con un toro que te exigía mucho y al que le han faltado matices. El primero de mi lote ha sido muy manso, siempre he tenido que tirar de él, y el segundo, a base de tragar he hecho una faena creo que importante, pero no ha sido lo que yo quería«.

El rejoneador sevillano tenía muchas ganas de triunfar a lo grande en la Maestranza y eso puede explicar su decepción: «En Sevilla, en tu casa, uno desea hacer muchas cosas y me siento dolido porque no me ha salido todo lo que yo quería. Habrá que esperar otro año para intentarlo de nuevo«, dijo.

Más contento se mostraba el navarro Guillermo Hermoso de Mendoza con su tarde y con la oreja cobrada en el que cerró la corrida.«He disfrutado mucho con ese gran toro y con la faena que hecho. Agradezco mucho el cariño que me ha brindado el público de Sevilla, que siempre lo tiene conmigo, y yo trato de corresponderle siempre y esta tarde hemos conseguido momentos muy bonitos».

El rejoneador portugués Rui Fernandes se mostró decepcionado con su poco acierto con el rejón de muerte en el cuarto toro, el mejor de la corrida. «Fue un gran toro, tenía mucha calidad y mucho ritmo y lo aproveché. Una pena los dos pinchazos pero me voy contento. Me quedo con la faena del segundo, que fue muy compacta».