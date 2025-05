David de Miranda: «He luchado mucho por estar aquí, todo esfuerzo tiene su recompensa»

David de Miranda firmó una espléndida tarde de toros en la Maestranza en un sábado de Feria en el que el diestro salió a hombros por la Puerta del Príncipe tras cortar tres orejas, una al tercer toro y dos al sexto, pertenecientes a la ganadería El Parralejo.

Ya después del tercer toro, para el que desde los tendidos se pidió una segunda oreja, el matador de Trigueros se mostraba feliz por su desempeño ante los micrófonos de Radio Sevilla: «El toro ha sacado un fondo muy bueno de clase. No me he aburrido con él y ha sacado toda la nobleza que llevaba dentro. Me hubiera gustado cortarle las dos, pero ha estado muy bien».

También hizo hincapié en lo importante que es un templo del toreo como la Maestranza: «Venir a una plaza como la Maestranza es el sueño de todos los toreros. Solo por hacer el paseíllo ya somos unos privilegiados, y si puedes hacer una buena faena, ya es el privilegio completo». Su apoderado, José Luis Pereda, lo tenía claro desde bien temprano: «Yo creo que es de las mejores tardes de su vida, el toro le ha acompañado y todo ha funcionado».

Cuando se desató la euforia en la plaza tras su genial faena con el mejor y último toro de la tarde, Hojalatero, David de Miranda sólo acertó a decir unas palabras entrecortadas por las lágrimas mientras lo sacaban a hombros: «Estoy muy emocionado. He luchado mucho por estar aquí, todo esfuerzo tiene su recompensa». Andrés Roca Rey, con quien compartía cartel, no escondía su alegría por el resultado del onubense pese a no haber sido la tarde del peruano, que volverá a Sevilla en septiembre: «Muy contento por el triunfo de mi compañero».

El adiós de Cayetano

La penúltima tarde de toros de la Feria de Sevilla fue también la despedida de Cayetano Rivera del ruedo de la Maestranza, aunque no pudo lucirse todo lo que habría querido: «Estas cosas pasan. Uno viene con toda la ilusión del mundo, era un día muy importante para mí, pero el toro es así. Es lo que hay».

No ocultó que iba a añorar ponerse delante de los astados: «Esta es una profesión de pasión y de sentimiento, y me voy, así que lo voy a echar de menos». También tuvo Cayetano ocasión de agradecer a la banda de Tejera que tocase desde el momento en que comenzó su última faena en Sevilla pese a no ser especialmente lucida: «Es un detalle bonito que me ha gustado y estoy muy agradecido. Me llevo un buen recuerdo de lo que se siente en este ruedo».