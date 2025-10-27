Suscríbete a
toros

David de Miranda y Juan Pedro Domecq, premiados por el Hotel Colón como triunfadores de la temporada sevillana

La cuadra de picar de la familia Peña será galardonada con una 'Mención Especial' al cumplirse su centenario en el coso del Baratillo

Fato de familia del jurado del premio taurino del hotel Gran Meliá Colón
Fato de familia del jurado del premio taurino del hotel Gran Meliá Colón

S. T.

El jurado de los tradicionales Premios Taurinos del Hotel Gran Meliá Colón, que cada año reconocen al matador y a la ganadería más destacados del abono maestrante, ha resuelto conceder los galardones correspondientes a la temporada 2025 —en la que se celebra ya su ... decimoquinta edición— al torero onubense David de Miranda y a la ganadería de Juan Pedro Domecq.

