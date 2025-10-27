David de Miranda y Juan Pedro Domecq, premiados por el Hotel Colón como triunfadores de la temporada sevillana

El jurado de los tradicionales Premios Taurinos del Hotel Gran Meliá Colón, que cada año reconocen al matador y a la ganadería más destacados del abono maestrante, ha resuelto conceder los galardones correspondientes a la temporada 2025 —en la que se celebra ya su ... decimoquinta edición— al torero onubense David de Miranda y a la ganadería de Juan Pedro Domecq.

El jurado, reunido este lunes 27 de octubre en el histórico establecimiento de la calle Canalejas, ese que los viejos aficionados siguen llamando con cariño el hotel de los toreros, fundamentó su decisión en el rotundo triunfo alcanzado por David de Miranda el pasado 10 de mayo, Sábado de Farolillos, cuando el de Trigueros abrió por derecho la Puerta del Príncipe tras una actuación de gran autenticidad ante toros de El Parralejo.

En cuanto al hierro de Juan Pedro Domecq, el acta subraya la nobleza y clase del conjunto lidiado en la tarde del Jueves de Farolillos, 8 de mayo, una corrida que permitió el lucimiento de Diego Urdiales y Sebastián Castella, premiados con una oreja cada uno, y donde el sevillano Pablo Aguado dio una vuelta al ruedo tras una faena de alto contenido artístico que malogró con la espada.

Además de los premiados se ha decidido por unanimidad del jurado realizar una 'Mención Especial' a la cuadra de picar de Antonio Peña Cruz, al cumplirse el centenario de la misma actuando en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. La cuadra de Peña, hoy día regentada por Enrique Peña Casellas y Antonio Román Villegas Peña, esta viviendo un momento de esplendor cuando se cumple esta efeméride tan significativa.

El jurado, integrado por periodistas y profesionales del ámbito ganadero, estuvo presidido por Rosana González, directora de la firma patrocinadora, y contó con la presencia del empresario del coso del Baratillo, Ramón Valencia, como presidente honorario. Conforman la totalidad del jurado: Juan Arenas, Carlos Crivell, Luis Carlos Peris, Jesús Bayort, Paco García, Emilio Trigo, Paco Gallardo, Santiago Sánchez Traver, Rocío de la Cámara, José Murube, Eduardo Miura, Álvaro Rodríguez del Moral y José Manuel Peña.

Está previsto que la ceremonia de entrega de estos prestigiosos trofeos tenga lugar, como es costumbre, en los días previos al ciclo continuado de la próxima Feria de Abril, en la semana posterior al Domingo de Resurrección, fechado este año el 5 de abril.