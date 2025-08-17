Daniel Luque y Borja Jiménez salen a hombros en la ciudad francesa de Dax También obtuvo igual recompensa Miguel Ángel Perera

Corrida para el recuerdo en Dax (Francia) donde Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Borja Jiménez se repartieron nueve orejas, tres cada uno. Los tres salieron a hombros acompañados por el mayoral, El Juli, a quien el público vitoreaba en la Puerta Grande.

Daniel Luque se estrenó con el segundo de la tarde, quien en cada embestida mostró una exquisitas embestidas. Remató el sevillano con luquesinas. Estocada completa e inmediata para una faena que dejó ver lo mejor del torero y que le valió dos orejas de golpe, según publica Mundotoro.

A portagayola y por chicuelinas recibió Borja Jiménez al tercero de El Freixo. La gran lidia conllevó que el de Espartinas pusiera al toro en suerte tres veces. Brindó la faena al ganadero El Juli, plenamente ovacionado. Un encuentro vibrante donde Borja Jiménez mató de entera y cortó una oreja. Vuelta para el toro.

Volvió al ruedo Daniel Luque con el quinto, al que le hicieron falta muletas para conseguir continuidad y ligazón en la faena. Excelente técnica pero el poco fondo del toro le restó emoción. Una oreja se llevó el sevillano. Tampoco faltaron palmas en el arrastre.

Borja Jiménez se hizo con el público en el sexto, que resultó ofensivo y que el sevillano a portagayola segido de tres faroles de rodillas. No decepcionó y mantuvo el alto nivel de la tarde. Los presentes, con la emoción propia del último de El Freixo y el conjunto de la tarde en Baeza, pidió las dos orejas que fueron concedidas.

¡Juli! ¡Juli! ¡Juli! resonaba en la plaza, que resultó en la salida del ganadero con los tororeros en un encuentro que quedará para el recuerdo.

Plaza de toros de Dax, Francia. Cuarta corrida de toros de la Feria de Dax 2025. Lleno. Toros de El Freixo, bien presentados y de extraordinario juego. El tercero fue premiado con la vuelta al ruedo. Corrida muy completa y brava que ofreció un espectáculo muy completo. El mayoral salió en hombros junto a los tres toreros.

Miguel Ángel Perera, oreja con dos vueltas al ruedo tras fuerte petición y dos orejas.

Daniel Luque, dos orejas y oreja.

Borja Jiménez, oreja y dos orejas.