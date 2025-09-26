Curro Romero recibe el alta tras su ingreso por una neumonía en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla El diestro de Camas, que ha pasado internado en este centro hospitalario los últimos cuatro días, ya ha regresado a casa acompañado por su mujer Carmen Tello

Tras pasar los últimos días ingresado en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, Curro Romero ha recibido el alta al mediodía de este viernes. Han sido cinco días en los que el diestro de Camas ha estado permanentemente vigilado por los especialistas médicos, quienes le han tratado una neumonía provocada por el Covid. Romero, que ha estado ingresado en planta, ya se encuentra en su residencia donde recibirá los cuidados de su mujer Carmen Tello, quien ha permanecido a su lado en todo momento. Una vez superada la fiebre y encontrarse de nuevo recuperado tras esta crisis de salud, que a los 91 años siempre preocupa en mayor o menor medida, toca volver a casa.

Carmen Tello ha sido su fiel escudera durante estos días de internamiento, durante los cuales ha atendido amablemente a los medios de comunicación que así lo han requerido. De hecho, ya este jueves anunciaba que si todo seguía conforme a lo previsto, este mismo viernes le darían el alta, como así ha sido.

Sin poder hablar por los problemas de garganta aunque con muy buen aspecto, Romero aseguraba en su salida del hospital asintiendo que tiene ganas de llegar a casa. Su mujer, por su parte, ha afirmado que a Curro «le gusta la vida»: «Quiere vivir, entonces las personas que quieren vivir, pues luchan mucho». De momento, el torero tendrá que continuar con un tratamiento antibiótico en su domicilio.



Esta crisis de salud se suma a las ya padecidas en los últimos meses, como la del pasado mes de mayo a causa de una infección renal, o la operación a la que fue sometido en 2024 por una fractura de fémur tras una caída en su casa.

El pasado 26 de abril se produjo la última aparición pública del Faraón, cuando el diestro sevillano acudió al pregón taurino que organiza el Real Círculo de Labradores de Sevilla y que en esta ocasión fue ofrecido por el periodista del Grupo Vocento y Premio Taurino de ABC de Sevilla, Chapu Apaolaza. Allí se le vio feliz y agradecido por el homenaje que también se le rindió a Romero, protagonista del Primer Premio Taurino Curro Romero, concedido a Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' por su intachable trayectoria.

