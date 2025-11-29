Curro Romero inaugura su monumento en Camas: «Gracias a mi pueblo, que siempre me ha tenido cariño verdadero, y ya no puedo más»

«Gracias al pueblo de Camas, que siempre me ha tenido cariño verdadero, y ya no puedo más». Así de sentidas y tajantes fueron las palabras del único monumento de Camas que respira. Ese «ya no puedo más» de Curro Romero fue la ... sentencia de un mito vivo que el próximo lunes cumplirá 92 años y que, aunque le cueste hablar, continúa emocionando con el temple de su palabra igual que lo hacía con sus muñecas hasta hace ahora 25 años.

Camas volvió a demostrar este sábado que la figura de Curro Romero sigue siendo un símbolo vivo, querido y reconocido por todo un pueblo que nunca ha dejado de venerarlo. La inauguración del nuevo busto, instalado en la fachada de la Peña Taurina Curro Romero —cita en la calle Santa María de Gracia, número 13—, congregó a numerosos vecinos, aficionados, autoridades y familiares en un mediodía que mezcló emoción, recuerdos y orgullo camero. Un bronce —más vale tarde que nunca— que por fin reconoce al hijo predilecto del municipio. El Ayuntamiento anunció además la promesa de inaugurar el próximo año los monumentos de Paco Camino y Sergio Ramos.

El acto comenzó pasadas la una de la tarde en un ambiente de expectación, con el cante por fandangos de Rafael de Utrera, que dejó unas letras escritas para la ocasión por el director de ABC de Sevilla, Alberto García Reyes, quien acto seguido tomó la palabra para glosar la vida de aquel niño que «nació en la calle del Ángel, pero que posee el duende». Recordó que «el mundo se puede sujetar con dos dedos con un arte que no se mide al peso», y que el toreo del Faraón, como su palabra, demuestra que «el tiempo de Romero es joven e invencible y que nunca pasará lo que no caduca».

Galería. Curro Romero junto a su mujer, Carmen Tello MANUEL OLMEDO

A continuación intervino el alcalde de Camas, Víctor Ávila, quien subrayó que la instalación del busto «rinde justicia a una trayectoria irrepetible, a un artista que llevó el nombre de Camas por toda España y por todo el mundo». Añadió que el lugar escogido, frente a la peña que desde hace décadas custodia su legado, «no es casualidad, sino una reafirmación de la identidad cultural del municipio».

Después, Curro Romero descubrió la escultura —obra del artista Martín Lagares—, que reproduce con fidelidad el gesto sereno y elegante del torero. El aplauso que siguió fue largo, cálido y unánime, reflejo del cariño que Camas sigue profesando a uno de sus vecinos más ilustres. En un momento de ternura y lucidez, su esposa, Carmen Tello, acercó el micrófono al maestro, que en breves y fundamentales palabras expresó su sentir hasta que la emoción le impidió continuar.

La cita reunió a infinidad de toreros, entre ellos Emilio Muñoz, Tomás Campuzano, Rafael Torres, Pepín Liria, Diego Urdiales, Juan Ortega, Pablo Aguado, David de Miranda o los cameros Fernando Sampedro 'El Almendro', Oliva Soto y Esaú Fernández.

La familia del torero también estuvo presente, visiblemente conmovida por el reconocimiento. Agradecieron el apoyo del municipio y sus partidarios, destacando que «el cariño de Camas siempre ha sido un sostén fundamental».

Tras el descubrimiento del busto, la celebración se cerró de nuevo con la voz de Rafael de Utrera y continuó en la antigua estación de tren del municipio, donde se ofreció un aperitivo a los asistentes. La jornada concluyó con la sensación de que el busto no es solo un monumento, sino un nuevo punto de encuentro entre generaciones de aficionados que siguen mirando a Curro Romero como un referente vivo.