Curro Díaz, El Cid, David Galván y el ganadero Vitorino Martín a hombros en Jaén

Cita de altura en Jaén para despedir la Feria de San Lucas y, con ella, el curso taurino de 2025. Una tarde imborrable, con el hierro legendario de Victorino Martín, que trajo una corrida bien presentada, seria y de excelente comportamiento. Dos toros fueron ... premiados con la vuelta al ruedo y los tres matadores -Curro Díaz, El Cid y David Galván- cruzaron la Puerta Grande del coso de la Alameda, rubricando una tarde de torería, compromiso y emoción.

El ambiente, de esos que anuncian tarde importante, tenía aroma a fin de temporada y sabor a acontecimiento. Sobre el albero jiennense, tres toreros de distintos registros, pero con un mismo hilo conductor: la verdad del toreo clásico frente a una corrida que pidió sitio y corazón.

El Cid, reencuentro con su mejor versión

El de Salteras firmó una actuación para el recuerdo con el segundo de la tarde, un toro de gran clase y entrega al que exprimió con temple y pulso. El Cid -que venía convaleciente de Sevilla con una cornada interna y costilla fisurada- se estiró a la verónica con empaque, recibiendo ovaciones desde los primeros compases. Ya con la muleta, toreó despacio, con hondura, especialmente al natural, por donde la faena cobró vuelo de gran categoría. La espada cayó algo trasera y el toro tardó en doblar, escuchando un aviso antes de que el público pidiera con fuerza las dos orejas. El Victorino, bravo y completo, fue premiado con la vuelta al ruedo.

No bajó el diapasón el sevillano con el quinto, un toro exigente, de esos que piden oficio y serenidad. El Cid lo entendió a la perfección, dándole su sitio, pulseando cada embestida hasta construir una faena de gran poso y conexión con los tendidos. Mató con decisión y cortó su tercera oreja de la tarde, cerrando así una temporada que ha ido claramente a más.

Curro Díaz, la torería de siempre

El de Linares abría cartel y, como suele ser habitual, puso su nota de arte. Con el primero, un toro que metía las manos por delante y no se entregaba, Curro tiró de técnica y sabiduría. Faena de mucho mérito, con muletazos largos y templados por el pitón izquierdo, frente a un Victorino de escasa clase. La estocada, de rápida eficacia, le puso en la mano la primera oreja.

Más rotundo resultó su quehacer con el cuarto, un toro serio y con transmisión, que también fue premiado con la vuelta al ruedo. Curro lo recibió a la verónica con gusto y dibujó una faena intensa, de muleta baja y mucho ajuste, siempre al borde del abismo que marcan los Victorinos. Por el izquierdo brotaron los muletazos más bellos de la tarde. Sufrió una voltereta sin consecuencias al entrar a matar, pero volvió al toro para dejar una estocada efectiva. Oreja y ovación grande para el torero, y vuelta al ruedo para el bravo animal.

David Galván, coraje y cierre triunfal

Galván regresaba a los ruedos apenas una semana después del percance sufrido en Madrid, y lo hacía con la determinación de quien quiere acabar el año en alto. Poco pudo hacer con el tercero, un toro violento y deslucido, al que entendió con inteligencia antes de abreviar.

Otra historia fue el sexto, muy serio y bien hecho. Galván le plantó cara con firmeza y temple, imponiéndose con autoridad a un toro exigente y de embestidas cortas. La faena, de mando y entrega, tuvo su mejor momento por la derecha, donde el gaditano se expresó con limpieza y poder. La estocada entera fue la rúbrica de un esfuerzo rotundo. Dos orejas y salida en hombros para cerrar su campaña europea por la Puerta Grande.

La temporada se rubricó con la fotografía de los tres actuantes a hombros por la Puerta Grande, junto ala ganadero Victorino Martín. Una tarde completa y rotunda, en la que Jaén despidió la campaña 2025 con el eco inconfundible del toreo verdadero donde se funden valor y belleza.