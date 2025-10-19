Suscríbete a
toros

Curro Díaz, El Cid, David Galván y el ganadero Vitorino Martín a hombros en Jaén

Gran corrida del hierro extremeño que permitió a la terna salir la Puerta Grande en el cierre de la temporada

José Manuel Peña

Jaén

Cita de altura en Jaén para despedir la Feria de San Lucas y, con ella, el curso taurino de 2025. Una tarde imborrable, con el hierro legendario de Victorino Martín, que trajo una corrida bien presentada, seria y de excelente comportamiento. Dos toros fueron ... premiados con la vuelta al ruedo y los tres matadores -Curro Díaz, El Cid y David Galván- cruzaron la Puerta Grande del coso de la Alameda, rubricando una tarde de torería, compromiso y emoción.

