toros

El Circulo Taurino Pablo Aguado celebra su jornada campera en Soto de la Fuente

Se trata de una cita anual que la organización realiza para socios y aficionados a la tauromaquia

Foto de familia de la jornada de campo del Circulo Cultural Taurino Pablo Aguado
Foto de familia de la jornada de campo del Circulo Cultural Taurino Pablo Aguado
José Manuel Peña

Sevilla

La afición, el campo y el toro se dieron la mano en la jornada anual de convivencia que el Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado celebró este domingo en la ganadería de Soto de la Fuente. En torno a un centenar de socios se dieron ... cita en esta casa ganadera de tradición, donde el ambiente respiró ese aroma a campo bravo que tanto les gusta a los buenos aficionados.

