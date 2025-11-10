El Circulo Taurino Pablo Aguado celebra su jornada campera en Soto de la Fuente

La afición, el campo y el toro se dieron la mano en la jornada anual de convivencia que el Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado celebró este domingo en la ganadería de Soto de la Fuente. En torno a un centenar de socios se dieron ... cita en esta casa ganadera de tradición, donde el ambiente respiró ese aroma a campo bravo que tanto les gusta a los buenos aficionados.

La jornada comenzó con un recorrido por los cercados en los que pastan los toros y utreros de la divisa sevillana. Los asistentes pudieron contemplar de cerca las distintas camadas que prepara la casa para las próximas temporadas, en una mañana luminosa que invitaba a disfrutar del toro en su entorno natural.

Tras el paseo campero, los socios compartieron un aperitivo entre encinas y astados, en un ambiente de cordialidad y tertulia taurina. El momento cumbre llegó en la placita de tientas, donde Pablo Aguado, siempre fiel a su concepto, protagonizó un tentadero que fue toda una lección de toreo reposado y gusto clásico. No faltaron los aplausos de los presentes, que agradecieron la cercanía y el arte del torero sevillano.

ABC

El encuentro concluyó con un almuerzo de hermandad en uno de los salones de la finca, donde se brindó por un año pleno de actividad y por la continuidad de un proyecto que se ha consolidado como referente en la promoción y defensa de la Tauromaquia. El Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado, que cuenta ya con más de trescientos socios, cierra así un ejercicio en el que ha seguido fomentando los valores de la fiesta entre aficionados de todas las edades, unidos por una misma pasión: el toreo.