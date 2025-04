Un ciclo continuado como antaño: quince tardes de toros en la Maestranza

Ya hay cinco corridas con garantías de colgar el cartel de 'No hay billetes'

Siguen los aficionados comentando el balance final de la corrida del Domingo de Resurrección con varios apuntes sobre la mesa: el poco fondo de los toros de Cuvillo, la obra incomprendida de Morante ante el primero (bis), el incontestable estado artístico e inteligencia de Daniel Luque durante toda la corrida y el preocupante nivel de un Alejandro Talavante que está muy lejos de la hondura y la huella esperada a una figura del toreo. Tertulias que desde este domingo pasarán al análisis frenético de cada jornada de este ciclo continuado que, como en los grandes tiempos, completa una preferia sin interrupciones con quince festejos seguidos hasta la tradicional corrida de Miura.

Son Morante de la Puebla, Roca Rey y Daniel Luque los nombres propios de un ciclo que se inicia con cinco llenos ya garantizados, cuya expectación podrían arrastrar al público interesado a otras tantas corridas que indudablemente saldrán beneficiadas. Este domingo vuelven los toros de Fuente Ymbro al ruedo de la Maestranza tras la discordia por su corrida pospandemia. Hablan esperanzados quienes la conocen previamente en el campo, que de confirmarse con el juego esperado sería la gran oportunidad que ansían los sevillanos Lama de Góngora y Calerito, pendientes de darle un impulso mayor a su carrera.

Hay también una gran expectación por el regreso de la novillada de preferia que antaño congregaba a los noveles más destacados del escalafón menor, en esta ocasión planteado en formato mano a mano entre Marco Pérez y Javier Zulueta, quienes se dieron un baño de masas este viernes en la jornada de puertas abiertas de la Plaza de Toros de Sevilla. Será éste el regreso del novillero de Salamanca tras aquella meteórica presentación en el festival organizado por la Hermandad del Gran Poder, cuando cortó las dos orejas y el rabo, que llega a Sevilla con un cartel de 'No hay billetes' ya colgado sobre su inminente encerrona en San Isidro. Y a su vez, será la despedida del novillero sevillano antes de su alternativa de la próxima Feria de San Miguel, con Morante y Roca Rey.

Tras la novillada se plantean dos corridas de poca expectación, cuya confección ofrece ciertas dudas sobre si en su planteamiento pesó más el interés empresarial que los gustos de la afición de Sevilla. Ahí vuelve a estar David Fandila 'El Fandi', otrora torero mediático que arrastra un discreto balance en esta tierra. Viene la corrida de Fermín Bohórquez –que lidiará hasta tres tardes en el abono– a suplir a los toros de La Quinta, cuyos criadores se plantaron ante lo que ellos entendieron como una falta de respeto al no contar con su opinión antes de encajarla en las combinaciones. No olvidemos que emitieron un duro comunicado contra la empresa Pagés.

Gana avales el ciclo a partir de este próximo jueves, cuando se ha confeccionado la que está considerada como la corrida más atractiva, con el tridente sevillano: Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado, con toros de Domingo Hernández, una divisa que en los dos últimos años ya premió a los dos primeros con los célebres Ligerito y Florentino. Es ésta corrida de toros la primera de las tres que televisará Canal Sur «gratis y en exclusiva» de la Feria de Abril. Una apuesta televisiva que cristalizó a través del esfuerzo e interés para el entendimiento de todas las partes, una vez que Morante de la Puebla, como autoridad moral del escalafón, recomendó esta posibilidad.

No han pasado por alto las palabras de Enrique Romero en su programa Toros Para Todos con las que subrayaba su «gratitud absoluta a las figuras del toreo que se dejan televisar en abierto», añadiendo que lo «hay que torear para los que pueden, y los que no pueden; para los mayores y para los pequeños. Para todos». Por último, «quienes no quieren torear en abierto [sobrevuela para muchos el nombre de Roca Rey] deben hacérselo pensar».

Tiene la corrida del sábado de preferia, hasta el año pasado del 'pescaíto', el aliciente de los toros de Victorino Martín, que viene de ejercer como pregonero y que no ha defraudado en las últimas temporadas en cuanto a emoción global. Vuelve Manuel Jesús 'El Cid' al buque insignia de su carrera tras el desencuentro entre Ramón Valencia y Emilio de Justo que dejó al extremeño fuera de la Feria de Abril. Una ruptura de las negociaciones que zanjó el empresario con el polémico comentario de aquella rueda de prensa: «Es como ir a la guerra sin armas», en referencia al ofrecimiento del torero de lidiar la corrida de La Quinta en solitario.

Tendrá Manuel Escribano como tanto venía reclamando en los últimos años una oportunidad de oro al lidiar, como acostumbra, las corridas de Victorino y Miura, sumándole un hierro de grandes garantías como es el de Santiago Domecq, con los que podrá demostrar que es un torero interesante fuera de sus habituales divisas. Junto a Escribano estará en esta corrida de Santiago Domecq Borja Jiménez, que dobla comparecencia en el ciclo continuado (también el viernes de preferia con los toros de Jandilla) y tendrá su plato fuerte en San Miguel junto a Talavante y Daniel Luque, con los toros de Garcigrande.

Barrunta Sevilla algo en torno a Daniel Luque tras constatar el pasado domingo que su invierno no ha sido especialmente distraído. El de Gerena enterró ayer a su padre, el mayor incondicional suyo, tras una larga y dura enfermedad. Fue Luque quien pidió a Ramón Valencia la corrida de Victorino tras haber cerrado previamente otros tres compromisos en el abono. Le queda por tanto una tercera corrida para el viernes de farolillos junto a Morante de la Puebla y Tomás Rufo, con toros de Garcigrande. No se verá las caras el torero de Gerena con su vecino Roca Rey, que le sigue evitando en el ruedo y que este año se decantó por Cayetano Rivera Ordóñez para su última tarde en la Maestranza.