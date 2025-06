Carmen Posadas cumple su «sueño imposible» y pisa el ruedo de la Maestranza para recoger el Premio Manuel Ramírez

«La literatura trata de dos temas de los que derivan todos los demás: la vida y la muerte», dice Carmen Posadas, y por eso la tauromaquia ha sido siempre una materia prima para las mejores plumas. A la escritora uruguaya los toros le acompañan desde que su padre le inculcó la afición muy jovencita. Este miércoles, bajo el manto de un azul de verano y sobre el sagrado albero de la Maestranza, la autora ha cumplido uno de sus «sueños imposibles»: pisar el ruedo de Sevilla y brindarle la mejor de sus faenas a su querido progenitor.

Hoy, Posadas ha recibido el XVI Premio Manuel Ramírez que coorganizan la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y ABC de Sevilla con el que se homenajea y reconoce el trabajo y aportación al mundo de los toros del que fuera periodista, cronista taurino y director de esta Casa. También de quienes, en tiempos de prohibiciones y persecuciones, defienden la fiesta y proyectan sus variadas connotaciones culturales. Como Posadas y su artículo que le hizo merecedora del premio. 'Arte y parte', se publicó en XL Semanal el 26 de mayo de 2024 y en él la literata critica al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por su decisión de cancelar el Premio Nacional de Tauromaquia.

Este galardón fue concedido hace poco menos de un mes y por «unanimidad» por un jurado formado por el diestro Eduardo Dávila Miura; el director de ABC de Sevilla, Alberto García Reyes; el vicepresidente de Persán, Javier Moya Yoldi; y el Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Santiago de León y Domecq, que actuó en calidad de presidente y que esta noche también ha ejercido de anfitrión.

También han compartido el emotivo saludo al firmamento de Posadas, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez; el director general de ABC Andalucía, Álvaro Rodríguez Guitart; el director de ABC de Sevilla, Alberto García Reyes; el periodista y escritor Ignacio Camacho y numerosos ganaderos y diestros, además de familiares de Manuel Ramírez.

«Decía Ortega que el toreo es el único arte que juega con la muerte y decía también que la historia del toreo está tan ligada a España que sin conocer una resultaría imposible conocer la segunda», ha contado la galardonada en su discurso, en el que ha hecho un repaso por todas esas expresiones del argot taurino tan empleadas en el español, «incluso por los animalistas». Posadas, muy emocionada y agradecida por el reconocimiento, ha citado a Gustave Flaubert y a su «orgía perpetua de la literatura» para reconocer a todos esos escritores e intelectuales que han hecho alusión en sus textos al mundo de los toros. «Puede que un diestro o un banderillero, no sepa nada de raíces cuadradas, de la Guerra de las Galias o conjugar un verbo en subjuntivo, pero todos saben latín, hablan como Séneca y discurren como Ortega y Gasett. Porque, ¿existe acaso mejor escuela de vida que codearse con la muerte? ¿Existe sapiencia más profunda que le confiere el dolor y universidad más docta que tener que pasar reválida cada tarde ante un toro de 500 kilos?», ha dicho la escritora como homenaje a todos los que «se juegan la vida no por masoquismo, sino por amor al arte en el más literal y épico sentido de la palabra».

Álvaro Rodríguez Guitart, Patricia del Pozo, Santiago de León y Domecq, Carmen Posadas, Antonio Sanz y Alberto García Reyes J. M. Serrano

Además de la ganadora, se han subido al atril del coso del Baratillo Santiago de León y Domecq, Alberto García Reyes y Antonio Sanz. Todos han destacado la «valentía» de la autora por defender la fiesta nacional en un momento en el que desde determinados sectores se quiere arrinconar. «Un toro malo llamado 'Prohibicionista'», como lo ha nombrado el director de ABC de Sevilla en su celebrada intervención, una brillante narración por los méritos de la galardonada -«en cuyo toreo se funden con naturalidad el arte de escribir como los ángeles y el valor de decir sin complejos lo que piensa»- y, paralelamente, por las cualidades de un arte indestructible: «Nunca pasa lo que no pertenece al dominio del tiempo, lo que no caduca, lo inmarcesible, lo inagotable, lo que está en ese sitio de ninguna parte al que llamamos recuerdo». Por eso ha agradecido a Carmen Posadas la «generosidad de explicar a 'Prohibicionista', desde la más humilde enjundia intelectual, lo que él no va a comprender nunca». Y le ha lanzado un aviso al toro intolerante: «le vamos a pasar el trapo. Y por supuesto, la noticia podrán leerla tranquilamente en ABC».

Ante la corriente antitaurina, estos premios nacidos tras la muerte de Manuel Ramírez y otros creados, «de forma preventiva», cuando el Ministerio de Cultura anuló el Premio Nacional de Tauromaquia. Uno de ellos es el Premio Andalucía de la Tauromaquia, auspiciado por la Junta de Andalucía. «No está ni mucho menos sola e indefensa», ha exclamado Antonio Sanz en su alocución, al tiempo que ha animado a «alzar la voz en favor de lo nuestro» por mucho que el ministro Urtasun «se empeñe en llevar la contraria». Para el consejero, «no se puede atentar contra una de nuestras tradiciones españolas más arraigadas» y por eso ha alabado el artículo «brillante y tremendamente español» vencedor del Manuel Ramírez. Carmen Posadas escribe su nombre en una nómina de oro. Anteriormente lo han merecido Mario Vargas Llosa, Aquilino Duque, Antonio García Barbeito, Antonio Burgos, Francis Wolff, Inocencia Arias, Andrés Calamaro, Lutgardo García o Chapu Apaolaza, entre otros.

Antonio Sanz ha destacado además que la administración andaluza ha promovido la Red de Municipios Taurinos de Andalucía, así como la aprobación del nuevo Reglamento Taurino. Pero, y especialmente, está haciendo una labor de difusión, de las que crea afición, con la recuperación de la transmisión de las corridas de toros en Canal Sur después de 14 años. El consejero de Presidencia ha subrayado que gracias a ellos se ha podido ver por televisión la Feria de Abril, con tres tardes que en algunos momentos de los festejos han sido vista por un millón y medio de personas y que la han convertido en líder de audiencia nacional. Así, ha contado que la Junta «dedica esfuerzos» para promover la tauromaquia y ha animado a seguir haciéndolo. «Enhorabuena por ser valientes para defender lo que algunos pretenden destruir, aunque la sociedad española no lo va a permitir».

