Borja Jiménez: «Torear en Sevilla es muy bonito»

Muy deslucida estaba siendo la corrida de Jandilla que se ha celebrado hoy en la Maestranza de Sevilla hasta que ha llegado Borja Jiménez y ha triunfado con el último toro de la tarde, al que le ha cortado dos orejas. El maestro de Espartinas se ha mostrado muy satisfecho después de que en el primer toro no hubiera logrado ningún trofeo. Este ha comentado tras acabar con su primer astado que «Torear en Sevilla es muy bonito. El paseíllo, poder cuajar un toro, son muchas cosas. Es de las plazas más bonitas que existen»Por su parte, Sebastián Castella, que no ha logrado cortar ninguna oreja ha comentado al finalizar su actuación que «el toro tenía una incertidumbre cuando envestía. Ahí estaba el toro y el viento molestaba. No se soltaba nunca y se vio con la muleta». Además, Castella ha subrayado que «aquí estamos en Sevilla y había que jugarse la vida. He estado bien con el toro y creo que he estado bastante digno con lo que había. Lo menos que se puede hacer en la plaza de Sevilla es estar entregado, entregar tu alma y tu vida. Creo que eso es lo que he hecho y el público lo ha visto, pero la corrida no está ayudando nada, es de poca raza y el público se ha desesperado».

Tampoco ha tenido suerte José Mari Manzanares, que tras acabar con su primer astado de la tarde ha dicho que «el toro ha sido complicado, me humillaba. Cuando envestía había que engañarlo. Después de la media voltereta que pegó con el caballo, trató de defenderse. Intenté torearlo más, quise estar firme y matarlo bien». Asimismo, el maestro de Alicante ha confesado que «tras este mes y medio alejado de los ruedos, quería reaparecer en Sevilla. Quiero mucho a Sevilla. Los nervios son mucho mayores que en otras plazas de otras categorías, pero aquí me siento mucho mejor». En el segundo toro ha dicho que «he tenido menos opciones que con el segundo. Los toros no han tenido entrega ni faena. Espero triunfar en la próxima corrida de la semana que viene», ha concluido.