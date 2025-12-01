El Baratillo celebrará este lunes su tradicional misa taurina

La hermandad del Baratillo celebrará este lunes su tradicional misa de acción de gracias por la temporada taurina en la capilla de la Piedad. Como viene siendo habitual, desde la corporación hacen un llamamiento a toreros, ganaderos, empresarios, periodistas y aficionados para ... reunirse en una jornada espiritual con su posterior convivencia en la casa hermandad.

Esta celebración se ha convertido una fecha habitual desde 1995 ininterrumpidamente. Así las cosas, la capilla acogerá este lunes 1 de diciembre a las 20.30 horas una misa que será oficiada por su director espiritual, D. Andrés Ybarra Satrústegui.

La hermandad del Baratillo, motivada principalmente por su proximidad a la plaza de toros de Sevilla, lleva hermanada desde el año 1992 con la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Cabe recordar que la cofradía del Miércoles Santo forma los tramos en las inmediaciones del coso taurino y que muchos profesionales forman parte de su nómina de hermanos.

Esta ocasión será la primera desde que se ha conocido que José María Garzón llevará las riendas del coso maestrante los próximos cincos años, esperándose bastante afluencia. Una labor de convivencia que lleva años organizando el hermano de la corporación y actual diputado de Cultos, Pedro Dormido Girón.