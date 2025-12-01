Suscríbete a
toros

El Baratillo celebrará este lunes su tradicional misa taurina

Como es tradicional la capilla de la Piedad acogerá a toreros, ganaderos, empresarios, periodistas y aficionados para su anual acción de gracias por la temporada

Cartel oficial anunciador de la misa de acción de gracias taurina que organiza la hermandad del Baratillo
Cartel oficial anunciador de la misa de acción de gracias taurina que organiza la hermandad del Baratillo abc
José Manuel Peña

Sevilla

La hermandad del Baratillo celebrará este lunes su tradicional misa de acción de gracias por la temporada taurina en la capilla de la Piedad. Como viene siendo habitual, desde la corporación hacen un llamamiento a toreros, ganaderos, empresarios, periodistas y aficionados para ... reunirse en una jornada espiritual con su posterior convivencia en la casa hermandad.

