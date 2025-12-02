Suscríbete a
ABC Premium

toros

Antonio Bañuelos, presidente de la RUCTL: «Este libro es una necesidad y obligación moral con nuestros antecesores»

La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia presenta su 'Libro Verde' en el Real Alcázar de Sevilla

Un momento de la presentación en el Real Alcázar de Sevilla
Un momento de la presentación en el Real Alcázar de Sevilla manuel olmedo
José Manuel Peña

José Manuel Peña

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sevilla, que sabe envolver de solemnidad cualquier gesto que roce sus tradiciones, ofreció este martes el marco perfecto para la presentación del 'Libro Verde del Toro Bravo'. El Salón del Almirante del Real Alcázar, con su luz tamizada y ese aire de ... historia que parece habitar las paredes, se convirtió en escenario de una puesta de largo que quiso ser algo más que un mero acto editorial. La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia convocó allí a buena parte del campo bravo, consciente de que el sector necesita explicar, con serenidad y argumentos, el papel que el toro ocupa en la dehesa y en la economía de las comarcas que viven de él.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app