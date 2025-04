Álvaro Acevedo: «El cronista taurino debe mojarse; hoy se confunde el periodismo con las relaciones públicas»

«La crónica taurina es un género de opinión en el que el periodista debe mojarse y que no puede ser jamás un ejercicio de propaganda. Y eso lo estamos viviendo en muchos medios llenos de visitas cuyas crónicas no tienen ningún peso porque no puede ser que un torero esté bien todos los días». Se trata de un fragmento de la reflexión que el periodista taurino Álvaro Acevedo hizo ayer en la primera jornada de esta nueva edición del curso 'Tauromaquia y Cultura' que la Fundación de Estudios Taurinos, con el patrocinio de la Real Maestranza de Caballería, organiza hasta mañana jueves en la sede de la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras.

Para el periodista hispalense, la crónica taurina en prensa escrita debe ser siempre «subjetiva» en cuanto al mayoritario componente de opinión con el que debe contar. «El lector, cuando coja la crónica, debe tener claro que el periodista, en esencia, está diciendo lo mismo que diría en la barra de un bar. Un día me dijo Curro Romero que 'ahora que tenemos la libertad de expresión, la gente no dice lo que piensa'».

Lamentaba Álvaro Acevedo durante su conferencia que los toreros contemporáneos estén «rodeados de pelotas» y por ello considera aún más oportuno que los periodistas se mantengan «como acicates». Sobre el descrédito de la prensa, apuntaba sobre la «confusión» que a su juicio se da en nuestros días entre el periodismo y las relaciones públicas. Por todo ello, y más que contó durante su profunda disertación, Acevedo consideró que la crónica taurina «está en peligro».

El acto lo habían inaugurado el fiscal de la Real Maestranza de Caballería, Marcelo Maestre León; el director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Pablo Gutiérrez-Alviz; y la presidenta de la Fundación de Estudios Taurinos, Fátima Halcón, quien espera que esta edición sirva para resolver la eterna pregunta sobre si este género es «crónica o crítica taurina».

Tras la inauguración oficial del ciclo se desarrolló la ponencia del catedrático emérito de Ciencias de la Información de la Complutense, Alejandro Pizarroso, quien colocó debidamente la figura del periodista como uno de los cuatro pilares fundamentales de la fiesta brava: toro, torero, público y periodista. Para el profesor, la importancia de la crónica taurina está en su poder para «multiplicar el número de espectadores de una corrida».